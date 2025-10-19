Chủ tịch Quốc hội Hungary dự khai mạc triển lãm ảnh đô thị Sài Gòn - TPHCM đầu thế kỷ 20

Sáng 19-10, tại Bảo tàng TPHCM, Sở Ngoại vụ và Tổng Lãnh sự Hungary tại TPHCM phối hợp khai mạc triển lãm “Những bức ảnh của Dezső Bozóky - Bác sĩ Hải quân Hungary vào những năm đầu Thế kỷ 20 tại Việt Nam”.

Đến dự khai mạc có các đồng chí: Kover Laszlo, Chủ tịch Quốc hội Hungary; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Tibor Baloghdi, Đại sứ Hungary tại Việt Nam; Lehőcz Gábor, Tổng Lãnh sự Hungary tại TPHCM; Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội;…

Triển lãm trưng bày hơn 20 bức ảnh trắng đen, qua ống kính của một bác sĩ – nhiếp ảnh gia Hungary, người xem có dịp ngược dòng thời gian, bước vào một đô thị Sài Gòn xưa – sống động, lịch lãm và đầy quyến rũ – như một chương hồi sinh động của lịch sử, kết nối quá khứ với hiện tại, Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách mời tham quan triển lãm

Người xem có thể nhận ra trong các tác phẩm nhiều công trình quen thuộc vẫn hiện diện đến ngày nay như: Đường Catinat (nay là đường Đồng Khởi), Vườn Bách Thảo (nay Thảo cầm viên Sài Gòn), Nhà hát Thành phố, Tòa thị chính Sài Gòn (nay là UBND TPHCM)… Ngoài việc chụp ảnh, Bozóky còn ghi chép kỹ lưỡng nhật ký hành trình, mô tả hoàn cảnh từng bức ảnh để người Hungary có thể hiểu rõ hơn về Việt Nam – một đất nước được ông đánh giá là xinh đẹp, thanh bình và đầy ấn tượng.

Các bức ảnh được trình bày trong triển lãm này là bản sao kỹ thuật số từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Budapest - Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Ferenc Hopp.

Sinh năm 1871 tại Nagyvárad (nay thuộc Romania) và mất năm 1957 tại Budapest (Hungary), Bozóky là bác sĩ trong lực lượng Hải quân Áo - Hung, đồng thời là một nhà du hành và nhiếp ảnh gia đam mê ghi lại vẻ đẹp phương Đông. Trong chuyến hải trình kéo dài 26 tháng từ năm 1907 đến 1909, ông đã đi qua nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam – điểm dừng chân để lại cho ông nhiều ấn tượng sâu sắc. Sau khi rời Hồng Kông, đoàn thủy thủ Áo - Hung đã ngược dòng sông Sài Gòn và đặt chân đến trung tâm kinh tế, văn hóa sôi động nhất Đông Dương khi đó – đô thị Sài Gòn. Tại đây, Bozóky đã dùng ống kính máy ảnh để lưu giữ nhiều khoảnh khắc sống động, chân thực về đời sống, kiến trúc và con người nơi đô thị thuộc địa lúc bấy giờ.

THIÊN BÌNH