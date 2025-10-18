TPHCM sẵn sàng đồng hành, hợp tác với các đối tác từ Hungary

Tại buổi tiếp, đồng chí Võ Văn Minh hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Hungary kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025).

Bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ chí tình của Hungary dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc phát triển Việt Nam hiện nay, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Hungary đang ngày càng phát triển và không ngừng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn các cấp.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh cho biết sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, không gian phát triển TPHCM đã mở rộng, phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên, địa lý và cơ sở hạ tầng của cả ba địa phương. Nhấn mạnh định hướng phát triển của TPHCM trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Minh cho biết, khu vực trung tâm thành phố là vùng lõi, là trung tâm của kinh tế tài chính, đào tạo, cung cấp nhân lực cho thành phố và cả vùng. Khu vực Bình Dương phát triển công nghiệp công nghệ cao; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phát triển kinh tế biển và logistic biển, du lịch biển.

Đồng chí Võ Văn Minh khẳng định, TPHCM đang hướng đến mục tiêu duy trì đà tăng trưởng trên 10% hàng năm và phấn đấu lọt vào tốp 100 thành phố đáng sống trên thế giới. Với những lợi thế về quy mô kinh tế, hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực, TPHCM sẵn sàng đón nhận các doanh nghiệp tham gia hoạt động đầu tư và đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh như công nghệ sinh học, khoa học công nghệ cao, thể thao và văn hóa, đào tạo nhân lực.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao tặng quà lưu niệm đến ﻿Chủ tịch Quốc hội Hungary ﻿Kover Laszlo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo cảm ơn TPHCM dành sự đón tiếp nồng hậu, thân tình dành cho đoàn đại biểu cấp cao Hungary. Nhắc lại kỷ niệm sâu đậm về thời sinh viên với những người bạn Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Hungary cho rằng hợp tác giáo dục với Việt Nam là lĩnh vực hợp tác rất hiệu quả. Bày tỏ ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng mà Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng đạt được trong sự nghiệp đổi mới, góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Hungary tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Khẳng định Hungary luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo cam kết sẽ đồng hành với Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng, để triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, trưa cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đến thăm Bảo tháp tưởng nhớ học giả, nhà nghiên cứu Đông Phương Hungary Sándor Korosi Csoma; đồng thời ghi nhận sự trân trọng của chính quyền và nhân dân TPHCM trong việc bảo tồn công trình mang dấu ấn của đất nước Hungary tại phường Vũng Tàu.

Theo chương trình, ngày 19-10, Chủ tịch Quốc hội Hungary dự khai mạc triển lãm ảnh về Sài Gòn đầu thế kỷ XX của Bác sĩ Hải quân người Hungary Dezso Bozoky.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo diễn ra trong bối cảnh năm 2025, hai nước kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (3-2-1950 – 3-2-2025) và nối tiếp ngay sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân vào cuối tháng 5-2025 vừa qua.

PHƯƠNG NAM