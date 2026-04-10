“Kỳ quan mặt nước” tại Vinhomes Green Paradise chu kỳ mới cho du lịch biển Việt Nam

Biển hồ Lagoon rộng hơn 800ha tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TPHCM) không chỉ xác lập kỷ lục thế giới, mà còn kiến tạo một “đại dương trải nghiệm” độc bản, góp phần tái định vị du lịch biển Việt Nam. Tiến độ thi công thần tốc cùng hệ sinh thái tiện ích từng bước thành hình tiếp tục củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư vào chu kỳ tăng trưởng mới.

“Kỳ quan mặt nước” tái định vị du lịch biển Việt Nam trên bản đồ toàn cầu

“Các điểm đến ven biển luôn có sự cạnh tranh trên toàn thế giới nhưng không phải tất cả đều có sức hút như nhau. Vinhomes Green Paradise nổi bật hoàn toàn so với các dự án khác”, ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, nhấn mạnh.

Theo đại diện Savills Việt Nam, yếu tố then chốt khiến siêu đô thị ESG++ tại Cần Giờ khác biệt so với phần còn lại nằm ở chuỗi tiện ích quy mô lớn, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của cư dân và du khách. Trong đó không thể không nhắc đến “kỳ quan mặt nước” - biển hồ Lagoon 800ha.

Trong nhiều năm, nhân loại từng chứng kiến sự “trỗi dậy” của những công trình mặt nước nhân tạo như một lời giải cho bài toán phát triển du lịch bền vững. Tiêu biểu là Citystars Sharm El Sheikh tại Ai Cập. Với diện tích khoảng 12,5 ha, công trình này từng được Guinness ghi nhận là “hồ nhân tạo lớn nhất thế giới” trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, cột mốc ấy sắp được thiết lập lại bởi hồ Lagoon - “trái tim” của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise. Với quy mô hơn 800 ha, gấp hơn 64 lần công trình tại Ai Cập, Paradise Lagoon khi đi vào vận hành sẽ trở thành biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới, mở ra một chuẩn mực hoàn toàn mới cho ngành du lịch - nghỉ dưỡng toàn cầu.

Paradise Lagoon là “trái tim” cảnh quan của siêu đô thị ESG++

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô, công trình còn cho thấy tốc độ hiện thực hóa đầy thuyết phục. Tại “Hội nghị kinh doanh Hạt nhân chiến lược - Kích hoạt South Megamap” diễn ra ngày 9-4, hàng trăm nhà đầu tư và đại lý phân phối đã trực tiếp tham quan đại dự án, chứng kiến hồ Lagoon đang dần thành hình, song hành cùng diện mạo ngày càng rõ nét của toàn bộ hệ sinh thái tiện ích.

Theo ông Phạm Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT Mayhomes, hồ Lagoon là một trong những dấu ấn nổi bật nhất của siêu đô thị. Trong bối cảnh lợi thế biển tự nhiên tại Cần Giờ chưa thể khai thác hiệu quả, công trình này được xem là “chìa khóa” mở ra chương mới cho du lịch biển TP.HCM.

“Quy mô và tiến độ triển khai của công trình thực sự gây choáng ngợp. Với lợi thế kề cận hệ sinh thái rừng ngập mặn và không gian đủ lớn cho đa dạng mô hình vui chơi, hồ Lagoon có thể trở thành điểm nhấn du lịch hàng đầu khu vực,” ông Hiếu chia sẻ.

Gần 500 nhà đầu tư và đội ngũ kinh doanh trực tiếp trải nghiệm Vinhomes Green Paradise sáng 9-4

Đáng chú ý, Paradise Lagoon ứng dụng hệ thống lọc nước hiện đại với công suất tới 100.000 m³/giờ, kiểm soát chặt độ trong, độ mặn và màu nước theo chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế. Mùa khô, nước biển được dẫn trực tiếp từ đại dương vào hồ; mùa mưa, hệ thống lọc vận hành liên tục để duy trì hệ sinh thái cân bằng, giúp cư dân và du khách có thể tận hưởng làn nước biển xanh mát 365 ngày trong năm ngay tại bãi biển riêng của từng biệt thự cũng như các bãi tắm công cộng.

Đại dương trải nghiệm nâng chuẩn sống thượng lưu và giá trị bất động sản

Không chỉ là một điểm đến du lịch đẳng cấp, “kỳ quan mặt nước” Paradise Lagoon còn kiến tạo chuẩn sống thượng lưu hoàn toàn mới, nơi trải nghiệm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe trở thành một phần của nhịp sống mỗi ngày.

Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy, sống gần mặt nước mang lại tác động tích cực tới thể chất và tinh thần. Không gian ven hồ nước mặn với độ ẩm cân bằng, mật độ ion âm cao và nền nhiệt thấp hơn khu vực nội đô từ 2-3 độ C tạo nên môi trường lý tưởng cho phong cách wellness living.

Đối với cư dân, điều đó đồng nghĩa với việc sở hữu một “Maldives phiên bản Cần Giờ” ngay bên nhà. Những trải nghiệm nghỉ dưỡng như chèo thuyền, dạo biển, thể thao dưới nước… không còn bị giới hạn trong các chuyến đi ngắn ngày, mà trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Biệt thự Vịnh Ngọc nằm ngay trên mặt hồ Lagoon sở hữu tầm nhìn trải dài hơn 8 km

Bên cạnh nâng chuẩn sống cho cư dân, Paradise Lagoon còn mở ra dư địa khai thác hiếm có cho chủ sở hữu. Với quy mô mặt nước khổng lồ cùng dòng khách du lịch lớn đổ về siêu đô thị, dự kiến lên tới 40 triệu người/năm, hệ sinh thái tại đây tạo nền tảng lý tưởng cho các mô hình lưu trú, F&B, bán lẻ, wellness và giải trí ven hồ.

Đặc biệt, yếu tố mặt nước luôn là một trong những “bảo chứng” mạnh mẽ nhất cho giá trị bất động sản, với mức giá cao hơn từ 30-50% so với sản phẩm tương đương không có yếu tố này.

Theo ông Phạm Xuân Hiếu, việc trực tiếp trải nghiệm dự án và chứng kiến công trường ngày càng sôi động có hiệu quả hơn mọi lời quảng cáo. Niềm tin thị trường được củng cố vững chắc khi giá trị dự án không còn nằm trên bản vẽ mà đang hiện hữu rõ nét qua từng giai đoạn thi công.

“Đây cũng là cơ sở để đội ngũ kinh doanh tự tin hơn khi tư vấn khách hàng, đồng thời gia tăng niềm tin cho nhà đầu tư khi xuống tiền đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Ông Phạm Xuân Xuân Hiếu cho biết khi dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện, cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng với giá tốt sẽ ngày càng thu hẹp