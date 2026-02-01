Kỳ vọng công nghiệp văn hóa vươn tầm

Thông tin về việc lãnh đạo TPHCM sẽ đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa nhận được sự quan tâm lớn của dư luận trong ngành.

Đó không chỉ là dịp lãnh đạo thành phố lắng nghe các ý kiến đề xuất, hiến kế để phát triển công nghiệp văn hóa mà quan trọng hơn là sự nhìn nhận một cách trực quan nhất, trực tiếp nhất vai trò của văn hóa.

Với những cơ chế, chính sách xác lập rõ hơn vai trò của văn hóa như là động lực tăng trưởng mới của đất nước và của TPHCM, trong đó có Quyết định số 4853/QĐ-UBND của UBND TPHCM phê duyệt Đề án Phát triển ngành công nghiệp văn hóa TPHCM đến năm 2030; Quyết định số 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và vừa qua là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam…

Chiến lược quốc gia tạo ra khung chính sách, định hướng tài chính, cơ chế hỗ trợ, hạ tầng pháp lý và các chỉ tiêu phát triển văn hóa dài hạn. Tại các đô thị, tiêu biểu như TPHCM, là nơi các chính sách ấy có thể được thử nghiệm, nhân rộng và lan tỏa. Sự tương tác giữa chiến lược ở tầm quốc gia và năng lực sáng tạo ở tầm đô thị chính là mô hình mà nhiều nước đã áp dụng thành công như Hàn Quốc có Busan; Pháp có Cannes, Trung Quốc có Thượng Hải; Nhật Bản có Tokyo…, những đô thị đã biến văn hóa thành một động lực kinh tế đặc biệt.

TPHCM có một ưu điểm lớn so với các đô thị khác ở Việt Nam, đó là sở hữu nguồn lực lớn về công nghiệp văn hóa. Thành phố vừa gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh, có các thương hiệu văn hóa lớn như Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô (HOZO), Liên hoan phim quốc tế TPHCM (HIFF)…

Đặc biệt, TPHCM luôn được xem là “đầu tàu” cả nước trong lĩnh vực điện ảnh với 935 cơ sở và hơn 100 nhà sản xuất phim thường xuyên hoạt động; doanh thu từ điện ảnh chiếm khoảng 40% thị trường chiếu phim cả nước. Và trong các chính sách về phát triển công nghiệp văn hóa, điện ảnh luôn được xem là một trong những ngành quan trọng hàng đầu. Chính điện ảnh là lĩnh vực tạo ra giá trị tổng hợp nhất: nghệ thuật, công nghệ, du lịch, quảng cáo, truyền thông, thời trang, thiết kế, âm nhạc…

Từ điện ảnh, thành phố có thể kích hoạt phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ như thiết kế, thời trang, quảng cáo, âm nhạc, sáng tạo nội dung số, du lịch, dịch vụ truyền thông và hàng loạt ngành kinh tế sáng tạo khác. Bên cạnh đó, TPHCM còn đi đầu trong những lĩnh vực như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các trung tâm công nghiệp văn hóa, thúc đẩy hợp tác quốc tế…

Tổng hòa các yếu tố trên, có thể khẳng định nếu được đầu tư đúng mức, ngành công nghiệp văn hóa của TPHCM đủ sức sánh ngang Seoul (Hàn Quốc) - trung tâm toàn cầu của K-pop hay Toronto (Canada) - một “Hollywood của phương Bắc”.

Cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM với cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa sắp tới đây hứa hẹn sẽ thúc đẩy hình thành các dự án, chương trình hợp tác cụ thể, tạo nền tảng cho việc xây dựng, hoàn thiện và triển khai hiệu quả Đề án Phát triển ngành công nghiệp văn hóa TPHCM đến năm 2030.

Khi đó, không chỉ có những bộ phim, bản nhạc, sản phẩm thủ công tạo tiếng vang mà còn sở hữu một nền tảng công nghiệp văn hóa mạnh, đủ sức cạnh tranh, có hệ sinh thái hoàn chỉnh và có khả năng lan tỏa giá trị văn hóa của Việt Nam đến với hàng triệu khán giả quốc tế.

PGS-TS BÙI HOÀI SƠN