Sức mạnh cho chặng đường phát triển mới

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp trên phạm vi cả nước. Theo Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 23 giờ ngày 15-3, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,68%. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, trách nhiệm và đầy tin tưởng.

Từ những lá phiếu của nhân dân, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và con đường phát triển của đất nước tiếp tục được củng cố, tạo nên nguồn sức mạnh mới cho chặng đường phát triển sắp tới.

Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; nhân dân thực hiện quyền lực ấy thông qua Quốc hội, HĐND các cấp và thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp. Cuộc bầu cử vừa qua đã thể hiện sinh động nguyên tắc hiến định đó. Mỗi lá phiếu của cử tri gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng đối với những người đại diện của mình.

Sau cuộc bầu cử, một nhiệm kỳ mới của Quốc hội và các cơ quan dân cử địa phương sẽ sớm được hình thành. Những đại biểu được nhân dân tín nhiệm lựa chọn sẽ tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương trong những năm tới: xây dựng, hoàn thiện thể chế; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chăm lo đời sống nhân dân. Trọng trách ấy vừa là vinh dự lớn lao, vừa đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân và Tổ quốc.

Thành công của cuộc bầu cử không chỉ được thể hiện ở tỷ lệ cử tri tham gia rất cao, mà còn ở tinh thần trách nhiệm của người dân. Ở nhiều nơi, những cử tri cao tuổi vẫn đến điểm bỏ phiếu từ sớm; những thanh niên vừa tròn 18 tuổi háo hức lần đầu tiên thực hiện quyền công dân. Trước khi bỏ phiếu, nhiều người đã chủ động tìm hiểu kỹ về chương trình hành động, năng lực và phẩm chất của những người ứng cử. Những hình ảnh ấy cho thấy ý thức công dân ngày càng được nâng cao, đồng thời phản ánh sự trưởng thành của đời sống dân chủ trong xã hội.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công, xác định những định hướng lớn cho sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững hơn, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời phát huy mạnh mẽ các nguồn lực nội sinh của dân tộc.

Trong bối cảnh đó, nhiệm kỳ 2026-2031 của Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là giai đoạn triển khai những định hướng lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra, đồng thời tạo nền tảng để đất nước tiến tới các cột mốc phát triển quan trọng trong những thập niên tới.

Nhìn rộng hơn, nhiệm kỳ này còn mang ý nghĩa bản lề trong hành động hướng tới những mục tiêu lớn của đất nước: kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước (năm 2045). Để hiện thực hóa những mục tiêu ấy, đất nước cần một hệ thống thể chế ngày càng hoàn thiện, một bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả và một đội ngũ cán bộ, đại biểu đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực để gánh vác trách nhiệm trước nhân dân.

Trong truyền thống văn hóa và chính trị của dân tộc Việt Nam, việc lựa chọn và trọng dụng hiền tài luôn được coi là yếu tố quyết định đối với sự phát triển của quốc gia. Ngày nay, tinh thần ấy tiếp tục được phát huy thông qua những cơ chế dân chủ hiện đại, trong đó bầu cử là một hình thức quan trọng để nhân dân trực tiếp lựa chọn người đại diện của mình.

Từ niềm tin được gửi gắm trong mỗi lá phiếu, nhiệm kỳ mới của Quốc hội và các cơ quan dân cử các cấp sẽ bắt đầu với kỳ vọng lớn của nhân dân: tiếp tục hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực và dẫn dắt đất nước tiến nhanh hơn trên con đường phát triển bền vững.

PGS-TS BÙI HOÀI SƠN, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV