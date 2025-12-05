Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên nền tảng văn học - nghệ thuật

Quang cảnh hội thảo

ThS. Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật nhấn mạnh, đội ngũ gần 1.500 văn nghệ sĩ Đà Nẵng không chỉ với tư cách người sáng tạo tác phẩm, mà còn là lực lượng sản xuất nội dung cốt lõi cho toàn bộ chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa.

Đà Nẵng được đánh giá có nhiều lợi thế như đô thị du lịch, thành phố sự kiện, hệ thống thiết chế văn hóa phong phú, nguồn lực di sản văn hóa dồi dào, tiềm lực văn nghệ sĩ đa dạng. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy nhiều hạn chế là thiếu sản phẩm công nghiệp văn hóa, chuỗi giá trị sáng tạo - sản xuất - phân phối còn rời rạc, khai thác công nghệ số chưa tương xứng tiềm năng.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, nhà nghiên cứu tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như Chuyển đổi tư duy sáng tạo từ “tác phẩm” sang “tài sản trí tuệ (IP văn hóa)” có giá trị khai thác kinh tế; Kết nối các nguồn lực văn học, nghệ thuật với doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước để sáng tạo chuỗi sản phẩm - dịch vụ văn hóa mới...

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tin tưởng: “Hội thảo khoa học "Văn học - nghệ thuật Đà Nẵng với công nghiệp văn hóa" hôm nay sẽ có những gợi mở, khuyến nghị có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần để TP Đà Nẵng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đề án để phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp văn hóa của Đà Nẵng trên nền tảng văn học - nghệ thuật”.

PHẠM NGA