Lâm Đồng: Sạt lở dài 20m tại đèo Mimosa, nhiều tuyến đèo phải phong tỏa

Chiều 18-11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khoanh vùng và cảnh báo nguy hiểm tại điểm sạt lở trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Theo ghi nhận ban đầu, điểm sạt lở xuất hiện tại Km224+700, kéo dài gần 20m. Hệ thống hộ lan ven đường bị sụt xuống ta luy âm khoảng 1–2m, hình thành hàm ếch lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng khoanh vùng, cảnh báo người đi đường tại vị trí sạt lở tại đèo Mimosa, phường Xuân Hương – Đà Lạt

Ngay sau khi nhận thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các phương án khắc phục và đảm bảo an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải kiểm tra tại hiện trường

Hiện cửa ngõ ra vào Đà Lạt đang bị phong tỏa tạm thời tại ba tuyến đèo do sạt lở gồm: đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C), đèo D’ran và đèo Prenn (Quốc lộ 20).

Đoạn sạt lở kéo dài, uy hiếp an toàn cho các phương tiện lưu thông qua lại tại đèo Mimosa

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo phân luồng giao thông từ đô thị Đà Lạt do nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tiếp diễn tại các tuyến đèo, đặc biệt là đèo Prenn và Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê (đi Khánh Hoà).

ĐOÀN KIÊN