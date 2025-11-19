Xã hội

Lâm Đồng: Đèo Mimosa lại sạt lở, nhiều ô tô may mắn thoát nạn

SGGPO

Khoảng 16 giờ ngày 19-11, thêm một vụ sạt lở xảy ra trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên khi nhiều phương tiện đang di chuyển qua điểm tham quan Vườn thượng uyển bay Đà Lạt thì bất ngờ đất đá từ taluy dương đổ tràn xuống mặt đường kéo theo nhiều cây xanh. Đáng chú ý, một cây xanh có đường kính gốc khoảng 50cm, cao hơn 10m đổ chắn ngang đường đè hư hỏng nhẹ xe ô tô 5 chỗ ngồi, nhiều ô tô khác may mắn thoát nạn.

Screenshot 2025-11-19 at 16.29.23.png
Xe ô tô bị cây xanh đè lên sau khi đèo Mimosa bị sạt lở chiều 19-11

Được biết, thời điểm trên, đèo Mimosa có lượng phương tiện lưu thông lớn, các phương tiện xếp hàng dài nhiều km để qua lại. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khẩn trương xử lý vật cản chắn ngang quốc lộ.

585353184_1382331807232966_1612147166782587741_n.jpg
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, huy động máy móc giải phóng vật cản chắn ngang quốc lộ 20

Trước đó, Báo SGGP thông tin chiều 18-11 đèo Mimosa xảy ra sạt lở đất, ngay sau đó cơ quan chức năng đã cấm xe ô tô tải có tổng tải trọng toàn bộ từ 15 tấn trở lên (tổng của khối lượng bản thân xe cộng với tải trọng hàng hóa) lưu thông trên đoạn đèo Mimosa. Các phương tiện còn lại di chuyển bình thường.

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Đèo Mimosa Thượng uyển Mimosa Chắn ngang Vật cản Quốc lộ 20 Trình duyệt Đè lên Đất đá Tải trọng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn