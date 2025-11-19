Lâm Đồng: Đèo Mimosa lại sạt lở, nhiều ô tô may mắn thoát nạn

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên khi nhiều phương tiện đang di chuyển qua điểm tham quan Vườn thượng uyển bay Đà Lạt thì bất ngờ đất đá từ taluy dương đổ tràn xuống mặt đường kéo theo nhiều cây xanh. Đáng chú ý, một cây xanh có đường kính gốc khoảng 50cm, cao hơn 10m đổ chắn ngang đường đè hư hỏng nhẹ xe ô tô 5 chỗ ngồi, nhiều ô tô khác may mắn thoát nạn.

Xe ô tô bị cây xanh đè lên sau khi đèo Mimosa bị sạt lở chiều 19-11

Được biết, thời điểm trên, đèo Mimosa có lượng phương tiện lưu thông lớn, các phương tiện xếp hàng dài nhiều km để qua lại. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khẩn trương xử lý vật cản chắn ngang quốc lộ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, huy động máy móc giải phóng vật cản chắn ngang quốc lộ 20

Trước đó, Báo SGGP thông tin chiều 18-11 đèo Mimosa xảy ra sạt lở đất, ngay sau đó cơ quan chức năng đã cấm xe ô tô tải có tổng tải trọng toàn bộ từ 15 tấn trở lên (tổng của khối lượng bản thân xe cộng với tải trọng hàng hóa) lưu thông trên đoạn đèo Mimosa. Các phương tiện còn lại di chuyển bình thường.

ĐOÀN KIÊN