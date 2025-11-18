Lâm Đồng: Cấm ô tô tải từ 15 tấn qua đèo Mimosa

Chiều 18-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ 17 giờ 30 phút cùng ngày sẽ phân luồng, tổ chức giao thông đường quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa (thuộc phường Xuân Hương – Đà Lạt) trong thời gian sửa chữa, khắc phục sự cố sạt lở.

Theo đó, cấm xe ô tô tải có tổng tải trọng toàn bộ từ 15 tấn trở lên (tổng của khối lượng bản thân xe cộng với tải trọng hàng hóa) lưu thông trên đoạn đèo Mimosa. Các phương tiện còn lại di chuyển bình thường.

Các phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở trên đèo Mimosa chiều 18-11

Đối với các phương tiện bị cấm lưu thông qua đèo Mimosa lựa chọn lộ trình đi từ xã Đức Trọng (khu vực phía Nam) đến khu vực Đà Lạt và ngược lại di chuyển từ vòng xoay Liên Khương vào quốc lộ 27, đến Ngã ba cửa rừng tiếp tục rẽ phải vào đường ĐT.725 (đi theo đường đèo Tà Nung).

Từ 17 giờ 30 phút ngày 18-11 cấm xe tải trên 15 tấn qua đèo Mimosa

Theo phương án phân luồng, hiện nay chỉ còn duy nhất đường ĐT.725 (đèo Tà Nung) cho phép xe tải trên 15 tấn ra, vào khu vực Đà Lạt. Các tuyến đường quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê), quốc lộ 20 (đèo D’ran), đèo Prenn đang cấm lưu thông do sạt lở; riêng đèo Sacom (khu du lịch hồ Tuyền Lâm) nhỏ hẹp, cấm xe tải.

Hiện, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức khắc phục sự cố sạt lở.

Trước đó, Báo SGGP phản ánh chiều 18-11, đèo Mimosa xuất hiện điểm sạt lở dài gần 20m, có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nên không đảm bảo cho các phương tiện có trọng tải lớn lưu thông.

ĐOÀN KIÊN