Lâm Đồng: Gia cố khẩn cấp đèo Mimosa trong đêm

Ngay trong đêm máy móc thiết bị khẩn trương điều động tới vị trí sạt lở để gia cố trên đèo Mimosa

Tại hiện trường, các đơn vị đã khẩn trương đưa máy móc thi công, đóng ép hàng chục cọc cừ ván thép (cọc cừ Larsen) để gia cố bờ taluy âm, đồng thời khoan neo, xử lý nền đường và mái dốc. Công tác gia cố nhằm ngăn chặn nguy cơ sạt lở lan rộng tại đoạn Km223+240 đến Km234+000. Lực lượng chức năng cũng tổ chức theo dõi sát địa chất và dòng chảy bề mặt để chủ động ứng phó khi có diễn biến bất thường.

Việc gia cố tiến hành khẩn cấp nhằm hạn chế diễn biến bất lợi sau khi đèo Mimosa xuất hiện sạt lở

Đèo Mimosa là tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm Đà Lạt với các địa phương lân cận, đặc biệt là xe tải vận chuyển hàng hóa. Trong bối cảnh các tuyến đèo lân cận như đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C), đèo D’ran (quốc lộ 20), đèo Prenn đang tạm dừng lưu thông do sạt lở, vai trò của đèo Mimosa càng trở nên quan trọng. Riêng đèo Sacom (khu du lịch hồ Tuyền Lâm) hiện nhỏ hẹp, không cho phép xe tải lưu thông. Đèo Mimosa giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh nhiều tuyến đường đèo cửa ngõ Đà Lạt đang bị phong toả

Các đơn vị khẩn trương thi công ngay trong đêm

Như Báo SGGP đã đưa tin, chiều 18-11, một điểm sạt lở dài khoảng 20m, sâu từ 1-2m xuất hiện trên đèo Mimosa, uy hiếp an toàn giao thông. Ngay sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã phân luồng, cấm xe ô tô tải có tổng tải trọng từ 15 tấn trở lên lưu thông qua khu vực này. Các phương tiện còn lại vẫn được phép di chuyển bình thường.

ĐOÀN KIÊN