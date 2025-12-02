Lâm Đồng: Tạm đóng đèo Sông Pha do sạt lở

Chiều 2-12, ông Đoàn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa), cho biết, đèo Sông Pha (trên tuyến quốc lộ 27 đoạn qua địa bàn xã) vừa xảy ra sạt lở.

Sạt lở đèo Sông Pha, chiều 2-12. Video: NDCC

Cùng ngày, trên địa bàn xã Lâm Sơn xảy ra mưa lớn. Trên đèo Sông Pha, đất đá sạt lở từ taluy dương tràn xuống mặt đường. Thời điểm này, có nhiều người dân và phương tiện đang lưu thông qua vị trí.

Nhận tin báo, chính quyền xã đã cử lực lượng khẩn trương đến hiện trường lập chốt, tạm cấm phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn, triển khai công tác hốt dọn.

Đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường đèo Sông Pha, chiều 2-12. Ảnh: D.K

Đèo Sông Pha, còn gọi là đèo Ngoạn Mục, nối Đà Lạt với Phan Rang. Cung đường này quanh co qua địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vị trí taluy cao, nguy cơ sạt lở vào mùa mưa.

Giữa tháng 11-2025, đèo bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí taluy, cơ quan chức năng phải tạm đóng để đảm bảo an toàn cho người dân. Đến nay, tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn, nguy cơ mất an toàn rất cao.

Lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng chốt không cho phương tiện lưu thông xuống đèo Sông Pha. Ảnh: TRẦN TUẤN

Sau khi xảy ra vụ sạt lở, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cấm tạm thời các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 27 theo hướng từ Lâm Đồng đi Khánh Hoà qua đèo Sông Pha để đảm bảo an toàn. Trước tình huống bất ngờ, các phương tiện đành chờ ở phía đầu trên đèo Sông Pha để cập nhật thông báo từ cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Khánh Hoà cũng chốt chặn dưới chân đèo Sông Pha không cho phương tiện lưu thông lên đèo. Ảnh: QUANG ĐẠI

Hiện nay, giữa Lâm Đồng và Khánh Hòa được kết nối chính bằng quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) và quốc lộ 27 (đèo Sông Pha). Trong đợt mưa lũ tháng 11-2025, đèo Khánh Lê xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, hiện cơ quan chức năng đang khắc phục, chưa ấn định thời điểm cho phép các phương tiện lưu thông trở lại.

Cũng trong chiều 2-12, mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại quốc lộ 27 đoạn qua xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng) khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông.

Video: Dòng nước chảy xiết tràn qua quốc lộ 27 đoạn qua xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Theo ghi nhận, trận mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ đã khiến nước từ thượng nguồn đổ về tràn qua quốc lộ 27 gây ngập từ 0,3-0,5m, nhiều đoạn nước chảy xiết khiến các xe máy, xe ô tô gầm thấp không thể lưu thông qua lại.

Dòng nước chảy xiết tràn qua quốc lộ 27 đoạn qua xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Theo ghi nhận, đoạn đường bị ngập có chiều dài khoảng 500m, khiến giao thông tại đây bị gián đoạn, nhiều người dân phải trú tạm vào nhà dân hai bên đường vì không dám di chuyển qua dòng nước xiết.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường hạn chế người qua lại khu vực nước ngập sâu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng đã tổ chức trực ở hai đầu đường, hạn chế phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, tình trạng ngập tại quốc lộ 27 vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Trước đó, tháng 11-2025 trên địa bàn xã D’ran cũng xuất hiện mưa lớn, nước lũ đã gây thiệt hại nặng về tài sản với tổng thiệt hại khoảng 440 tỷ đồng.

HIẾU GIANG - ĐOÀN KIÊN