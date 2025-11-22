Xã hội

Đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) thêm nhiều điểm sạt lở

Chiều 22-11, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) tiếp tục hư hỏng nặng, mặt đường nứt toác do sạt lở liên tiếp.

Sạt lở khiến đèo Khánh Lê nứt toác. VIDEO: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Từ ngày 19 đến 22-11, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7 điểm sạt lở mới trên đèo, đoạn qua địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh. Ngoài ra, 3 điểm sạt lở xảy ra từ ngày 16-11 đến nay vẫn chưa thể khắc phục vì thời tiết diễn biến phức tạp.

Nhiều vị trí đất đá tràn xuống phủ kín mặt đường; một số đoạn mặt đường bị nứt lớn. Tại Km36+600 đến Km36+700, sụt lún đã chia cắt hoàn toàn tuyến đèo.

585497741_1368527051308097_4823562367804347221_n.jpg
Đèo Khánh Lê nứt toác do sạt lở. Ảnh: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng khuyến cáo, người dân cần chủ động theo dõi thông báo chính thức từ cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn khi di chuyển.

Trước đó, trong đêm 16-11, xe khách lưu thông trên đèo từ Đà Lạt đi Nha Trang bị đá sạt lở đè trúng, khiến 6 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Hiện tuyến đèo bị phong tỏa, chỉ cho phép xe phục vụ thi công đường hoặc cứu hộ, cứu nạn đi qua.

Theo Đài khí tượng thủy văn Khánh Hòa, trong ngày 22-11, tỉnh vẫn có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong đó khu vực phía Bắc và Tây lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi cao hơn 70 mm.

Tin liên quan
HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG

Từ khóa

Khánh Hòa đèo Khánh Lê quốc lộ 27C Nha Trang Đà Lạt sạt lở mưa lũ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn