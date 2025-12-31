Lạm dụng từ "quốc tế" đặt tên trường, bệnh viện: Chất lượng quyết định giá trị của tên gọi

Trước thực trạng lạm dụng danh xưng “quốc tế” trong giáo dục và y tế, Báo SGGP đã ghi nhận ý kiến từ các cơ quan quản lý và đại diện nhiều cơ sở giáo dục, y tế. Các ý kiến cho rằng chất lượng thực tế mới là yếu tố quyết định giá trị của tên gọi, đồng thời đặt ra yêu cầu chấn chỉnh tình trạng sử dụng danh xưng để “đánh bóng” hình ảnh, không gắn với chất lượng.

Trường Cao đẳng quốc tế TPHCM nhiều năm nay vẫn phải thuê cơ sở tại địa chỉ 460D Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TPHCM. Ảnh: THANH HÙNG

Ông NGUYỄN VĂN HIẾU, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM:Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động

Năm học 2024-2025, hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn TPHCM có nhiều biến động. Cụ thể, có 3 trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài, 47 trung tâm ngoại ngữ - tin học, 6 trung tâm giáo dục kỹ năng sống giải thể. Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính từ ngày 1-7-2025, toàn thành phố có 3.250 cơ sở giáo dục ngoài công lập, trong đó có 117 trường tư thục có vốn đầu tư trong nước, 43 trường mầm non và phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài.

Thành phố luôn tạo điều kiện tối đa cho các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh công bằng, kiên quyết nói “không” với nhà đầu tư chỉ hướng đến việc thu lợi nhuận trước mắt. Hiện nay, còn tình trạng cơ sở giáo dục ngoài công lập hoạt động không đúng địa điểm được cấp phép. Thậm chí có trường hợp bị phát hiện hoạt động khi chưa được cấp phép, tuyển sinh vượt chỉ tiêu được phân bổ, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên không đảm bảo chất lượng.

Sở GD-ĐT TPHCM luôn kiên quyết xử lý, chấn chỉnh những trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh, giữ vững niềm tin của phụ huynh và học sinh. Thời gian tới, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ nghiên cứu, rà soát, tham mưu UBND TPHCM ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở GD-ĐT với các sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu để tăng cường công tác quản lý trên địa bàn. Hoạt động kiểm tra là để đảm bảo chất lượng hoạt động của các cơ sở ngoài công lập; qua đó đảm bảo môi trường hoạt động an toàn, công bằng, hướng đến mục tiêu chung là phát triển giáo dục của thành phố.

TS LÊ VĂN ÚT, Trưởng nhóm Nghiên cứu đo lường khoa học và chính sách quản trị nghiên cứu, Trường Đại học Văn Lang: Cần có cơ chế hậu kiểm

Hiện tượng gắn mác trường “quốc tế” nhưng chất lượng hoạt động chưa tương xứng đang khá phổ biến. Những kiểu đặt tên như vậy khiến người học kỳ vọng chương trình có tỷ lệ giảng dạy bằng tiếng Anh cao, đạt các chuẩn hoặc kiểm định quốc tế, đội ngũ giảng viên và môi trường học tập mang tính quốc tế hóa. Vì vậy, chủ trương siết nguyên tắc đặt tên nhằm tránh gây hiểu lầm là cần thiết.

Tuy nhiên, cần phân biệt việc một cơ sở được cấp phép thành lập/hoạt động với việc cơ sở được sử dụng các từ khóa nhạy cảm trong tên gọi như “quốc gia”, “quốc tế”, “Việt Nam”, vì các từ này hàm ý về vị thế, chủ thể hoặc phạm vi ảnh hưởng. Theo tôi, điểm cần làm rõ nhất là bộ tiêu chí tối thiểu và cơ chế hậu kiểm: “quốc tế” phải được hiểu bằng các chỉ dấu đo được, như tỷ lệ chương trình tiếng Anh/song ngữ, kiểm định phù hợp, hợp tác có hoạt động thực chất, tỷ lệ người dạy/người học quốc tế, mức độ công khai minh bạch thông tin. Cùng với đó là quy trình thẩm định theo tiêu chí, thời hạn xử lý cụ thể, công khai danh sách đơn vị được phép sử dụng danh xưng và hậu kiểm định kỳ để bảo đảm tên gọi phản ánh đúng năng lực và mức độ quốc tế hóa trong thực tế.

Để tương xứng với chất lượng “quốc tế”, các trường đại học cần chứng minh bằng các kiểm định quốc tế độc lập, tỷ lệ sinh viên, giảng viên quốc tế thực chất, đẳng cấp học thuật, nghiên cứu, bằng cấp được công nhận trong trường quốc tế…

TS HÀ ANH ĐỨC, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế): Đánh giá dựa trên bộ tiêu chuẩn

Để chuẩn hóa việc hội nhập quốc tế, mới đây, Bộ Y tế đã công nhận Bộ Tiêu chuẩn chất lượng của Hội đồng Tiêu chuẩn Y tế Australia (ACHS). Bộ Tiêu chuẩn ACHS được thiết kế nhằm bảo đảm chất lượng chăm sóc, an toàn người bệnh và cải tiến liên tục. Các bệnh viện, cơ sở y tế được đánh giá theo mức độ tuân thủ tiêu chuẩn trên. Để được công nhận, cơ sở phải đăng ký, cũng như trải qua các đợt đánh giá định kỳ, bảo đảm duy trì chất lượng ở mức cao một cách nhất quán.

Việc công nhận các bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế là bước đi quan trọng để các bệnh viện trong nước hội nhập với chuẩn mực của các quốc gia phát triển. Song kết quả chứng nhận cần được công bố chuẩn xác, công khai, minh bạch; ghi nhận đúng nỗ lực cải tiến liên tục và thương hiệu của từng bệnh viện tham gia chương trình đánh giá, chứng nhận theo bộ tiêu chuẩn quốc tế.

PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG, Giám đốc Sở Y tế TPHCM: Tăng nặng hình thức xử phạt nếu tái phạm

Người dân thành phố không khỏi bức xúc trước các hành vi vi phạm đạo đức hành nghề khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, phòng khám “quốc tế” tự phong, đồng thời mong cơ quan quản lý nhà nước sớm có biện pháp đủ mạnh để răn đe, nhất là các hành vi “vẽ bệnh”, moi tiền.

Sở Y tế kêu gọi người dân, nhân viên y tế cùng hỗ trợ ngành y tế phát hiện và kịp thời thông báo bằng cách gọi đường dây nóng (0967771010 hoặc 0989401155), truy cập ứng dụng “Y tế trực tuyến” hoặc bất cứ hình thức nào có thể để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước thực trạng những hành vi vi phạm pháp luật khám, chữa bệnh tái diễn, và thường xảy ra ở một số cơ sở y tế tư nhân (có yếu tố nước ngoài), ngành y tế thành phố kiến nghị: cần quy định bác sĩ nước ngoài muốn hành nghề khám, chữa bệnh tại Việt Nam bắt buộc phải qua kỳ thi chứng chỉ hành nghề, phải thông thạo tiếng Việt và nói tiếng Việt khi khám bệnh; cần tăng nặng các hình thức xử phạt (như thu hồi vĩnh viễn chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động) nếu tái phạm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi liên quan đến đạo đức hành nghề khám, chữa bệnh.

THU TÂM - THANH HÙNG - QUỐC KHÁNH - THÀNH AN ghi