Làm rõ giá trị nổi bật toàn cầu của Cổ Loa để trình UNESCO

Hội thảo khoa học “Nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa”. Ảnh: HOA NGUYỄN

Cổ Loa có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, từng là kinh đô của Nhà nước Âu Lạc thời An Dương Vương khoảng thế kỷ III trước Công nguyên và thời Ngô Quyền thế kỷ X. Hội thảo nhằm làm rõ các luận cứ khoa học, phục vụ hoàn thiện báo cáo tóm tắt trình UNESCO xem xét đưa Cổ Loa vào danh sách đề cử dự kiến Di sản thế giới.

Theo các nhà khoa học, giá trị của Cổ Loa không chỉ nằm ở hệ thống 3 vòng thành mà còn ở mối liên kết giữa thành, hào, sông Hoàng Giang và mạng lưới sông Hồng, gắn với địa hình vùng chuyển tiếp giữa trung du và đồng bằng Bắc bộ. Đây là chỉnh thể kết hợp kỹ thuật xây dựng, thủy lợi, khai thác địa hình và tổ chức xã hội để hình thành một trung tâm quyền lực, cư trú quy mô lớn.

Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý. Ảnh: HOA NGUYỄN

Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, cho rằng Cổ Loa là bằng chứng vật chất quan trọng về quá trình hình thành nhà nước sơ kỳ trên nền tảng văn hóa Đông Sơn, phản ánh sự hội tụ của kỹ nghệ luyện kim, nông nghiệp lúa nước, giao thông đường thủy, kỹ thuật quân sự và tổ chức xã hội.

PGS-TS Vũ Văn Quân, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), phân tích, hệ thống thành lũy, thủy hệ cổ, di tích khảo cổ cư trú, luyện kim cùng không gian làng truyền thống và văn hóa cộng đồng tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu của Cổ Loa.

GS-TS-NGND Nguyễn Quang Ngọc đánh giá thành Cổ Loa tập trung nhiều thành tựu nổi bật của Nhà nước Âu Lạc, từ kỹ thuật xây dựng đến nghệ thuật quân sự, đồng thời là đỉnh cao của văn hóa Đông Sơn và văn minh sông Hồng.

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đề nghị tiếp tục hệ thống hóa các nghiên cứu về Cổ Loa và khu vực phía Bắc Hà Nội, đặt Cổ Loa trong tổng thể phát triển của Thăng Long - Hà Nội; đồng thời xây dựng dự án số hóa phục vụ nghiên cứu, giáo dục, tuyên truyền và quảng bá.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, mục tiêu nghiên cứu không chỉ dừng ở việc lập hồ sơ trình UNESCO mà quan trọng hơn là xây dựng quy hoạch tốt, từ đó có giải pháp đầu tư thiết thực, hiệu quả và bền vững để bảo tồn, phát huy giá trị Cổ Loa.

VĨNH XUÂN