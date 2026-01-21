Lần đầu ở Việt Nam cắt và ghép thận trong 1 lần phẫu thuật

Sức khỏe bệnh nhân dần ổn định sau phẫu thuật

Sáng 21-1, GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, lần đầu tiên tại Việt Nam, bệnh viện thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp, cắt bỏ đồng thời hai thận đa nang khổng lồ (gần 10kg) ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối; đồng thời ghép thận trong cùng một lần phẫu thuật.

Bệnh nhân nam được phẫu thuật nói trên mắc bệnh thận - gan đa nang dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, với tình trạng bụng chướng căng do hai khối thận khổng lồ chèn ép.

Qua quá trình đánh giá và sàng lọc nghiêm ngặt, người hiến và người nhận đạt đầy đủ tiêu chuẩn ghép thận.

Ngày 6-1, ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ, với sự phối hợp của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ghép tạng. Trong đó, ekip bác sĩ thực hiện cắt bỏ hai thận đa nang khổng lồ với tổng trọng lượng gần 10kg, bảo tồn tuyến thượng thận hai bên, kiểm soát chảy máu tối ưu.

Song song, ekip bác sĩ thực hiện lấy thận để ghép cho bệnh nhân từ người hiến sống trong cùng thời điểm.

Diễn biến hậu phẫu ghi nhận những kết quả tích cực. Trong đó, sau 48 giờ ghép, chức năng thận cải thiện rõ rệt, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, không cần truyền máu trong và sau phẫu thuật. Bệnh nhân trở về bình thường sau 1 tuần điều trị và ra viện sau 2 tuần.

Theo PGS-TS Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại Thận – Tiết niệu của Bệnh viện Trung ương Huế, đây là ca cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời đầu tiên tại Việt Nam, một kỹ thuật phức tạp mà hiện trên thế giới chỉ có hai trung tâm thực hiện được.

