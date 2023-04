Lan tỏa hàng Việt đến người dân vùng biên

Tại An Giang, với sự vào cuộc của các cấp chính quyền và doanh nghiệp, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã lan tỏa đến người dân ở các vùng nông thôn, đặc biệt là bà con vùng biên giới.

Qua 14 năm triển khai (từ năm 2009-2023), cuộc vận động đã tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, ưu tiên sử dụng háng hóa do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Những chuyến đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ với hàng hóa phong phú, chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý và xuất xứ rõ ràng, giúp người tiêu dùng trong tỉnh ngày càng tin tưởng, ưa chuộng sản phẩm mang thương hiệu Việt.

Tiếp nối thành công đó, năm 2023, Sở Công thương An Giang sẽ cùng các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “100 chuyến hàng Việt về nông thôn”, với mục đích tiếp tục tạo điều kiện cho người dân nông thôn, đặc biệt là bà con ở vùng biên giới được tiếp cận với các sản phẩm do doanh nghiệp trong nước sản xuất đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Điểm mới của chương trình năm nay là các chuyến hàng có thêm một số sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của các địa phương…