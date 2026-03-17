CSGT TPHCM xử lý nhiều trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, Công an TPHCM tăng cường rà soát trên không gian mạng và phát hiện, xử lý nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT).

Ngày 17-3, thông tin từ Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường rà soát và xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng. Các thông tin gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thi hành công vụ, xâm phạm uy tín của cơ quan nhà nước và tác động tiêu cực đến dư luận xã hội.

Cán bộ Phòng CSGT Công an TPHCM làm việc với ông D.T.Q.

Cụ thể, ngày 18-1, trong quá trình tuần tra kiểm soát theo kế hoạch, Tổ công tác thuộc Đội CSGT An Lạc phát hiện ông D.T.Q. (SN 1993) điều khiển mô tô không có gương chiếu hậu bên trái và không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện. Người vi phạm đã được giải thích rõ hành vi, ký xác nhận và không có ý kiến khiếu nại tại thời điểm làm việc.

Tuy nhiên, sau đó ông Q. đăng tải trên Facebook, cho rằng bị “cướp mất xe”, hàm ý lực lượng chức năng có hành vi tiêu cực.

Qua làm việc, ông Q. thừa nhận thông tin đăng tải là không đúng sự thật và xác nhận lực lượng CSGT thực hiện đúng quy trình, quy định.

Tương tự, qua theo dõi trên TikTok, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản “L.H” đăng video CSGT đang làm nhiệm vụ tại đường Mỹ Phước Tân Vạn giao cắt với đường ĐT743, kèm nội dung chú thích mang tính suy diễn, xuyên tạc bản chất hoạt động tuần tra kiểm soát.

Ông L.V.H. làm việc tại cơ quan công an

Qua làm việc, ông L.V.H. (SN 1985, ngụ tỉnh Vĩnh Long) - chủ tài khoản TikTok trên thừa nhận tự quay, biên tập và chèn nội dung do bức xúc cá nhân, không có căn cứ thực tế. Ông H. cũng chủ động gỡ bỏ video vi phạm.

Trước đó, vào các ngày 9-11-2025 và 11-11-2025, trên TikTok có nhiều đoạn clip do chủ tài khoản là ông T.Q.A. ghi hình, đăng tải về quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Chợ Lớn.

Tại cơ quan công an, ông A. thừa nhận đã đăng tải nội dung có sử dụng hình ảnh lực lượng CSGT khi chưa được sự đồng ý và không kiểm soát bình luận trên bài viết của mình.

Đối với các trường hợp trên, lực lượng công an lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”; “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

MẠNH THẮNG