Lan tỏa quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy

Sáng 27-6, các địa phương trên địa bàn TPHCM đồng loạt tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với thông điệp “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”

Cùng với điểm cầu trung ương, nhiều phường, xã trên địa bàn TPHCM như Bến Cát, Bình Dương, An Phú, Phú An, Lái Thiêu, Thuận An, Bàu Bàng, Phú Giáo, Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Dĩ An, Đông Hòa, Bình Cơ, Đông Hòa, Tân Khánh, Tân Đông Hiệp, Chánh Phú Hòa, Tây Nam, Thới Hòa, Dầu Tiếng, Trừ Văn Thố... đồng loạt tổ chức lễ mít tinh và giải chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, lan tỏa thông điệp “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Lễ mít tinh tại phường Bến Cát có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

Lễ mít tinh tổ chức tại phường Bến Cát có sự tham dự của Ban Chỉ đạo 26 phường và kết nối trực tiếp với chương trình toàn quốc do Bộ Công an phát động. Sau lễ phát động, hàng trăm cán bộ, đoàn viên, học sinh và nhân dân tham gia giải chạy cùng đoàn xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường trung tâm.

Lễ mít tinh hưởng ứng và giải chạy phong trào với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng phường Bình Dương không ma túy"

Cùng lúc, tại các phường Bình Dương, Phú An, An Phú, Lái Thiêu, Thuận An, Lái Thiêu, Thủ Dầu Một, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Tân Khánh, Bến Cát, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Dĩ An... và các xã Bàu Bàng, Phú Giáo, Trừ Văn Thố, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên đồng loạt tổ chức điểm cầu theo dõi trực tuyến lễ phát động toàn quốc, dành phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong do ma túy và cán bộ hy sinh trong đấu tranh phòng, chống ma túy, đồng thời hưởng ứng phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Lãnh đạo phường Dĩ An tham dự lễ mít tinh lan tỏa thông điệp “Nói không với ma túy”

Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một tham gia lễ mít tinh trên tuyến đường Bạch Đằng

Tại công viên trên đường Huỳnh Văn Nghệ, các hoạt động mittinh của phường Phú Lợi diễn ra sôi nổi

Từ sáng sớm, các lực lượng, phòng` ban, đoàn thể phường Phú An đã có mặt tại trụ sở phường tham gia các hoạt động chương trình

Phường Lái Thiêu chung tay xây dựng phường không ma túy

Tại các địa điểm trên, ngay sau lễ mít tinh, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, công nhân lao động và nhân dân tham gia các giải chạy hưởng ứng trên những cung đường của từng địa phương, kết hợp diễu hành tuyên truyền, góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy và trách nhiệm của mỗi người trong công tác phòng, chống ma túy.

Cùng thời điểm, lễ mít tinh diễn ra tại phường Chánh Hiệp

Phường Thuận An chung một quyết tâm xây dựng phường an toàn, không ma túy

Phường Tân Đông Hiệp đồng lòng đẩy lùi ma túy từ cơ sở

Phường Bình Cơ tổ chức lễ mittinh tại trường Tiểu học Bình Mỹ

Đồng chí Trần Thị Diễm Trinh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Khánh thực hiện nghi thức phát động chương trình và tham gia chạy việt dã trong khuôn khổ chương trình

Phường Đông Hòa tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2026

Quang cảnh chương trình mít tinh, chạy việt dã tại phường An Phú

Công an phường Tây Nam phối hợp các lực lượng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

Phường Chánh Phú Hòa chạy việt dã lan tỏa thông điệp “Nói không với ma túy”

Xã Phú Giáo chung một quyết tâm xây dựng xã không ma túy, vì cuộc sống bình yên và phát triển bền vững

Lãnh đạo xã Bàu Bàng tham gia các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2026 và Giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”

Hoạt động đồng thời diễn ra tại xã Trừ Văn Thố

Xã Dầu Tiếng ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

Xã Bắc Tân Uyên chung tay xây dựng xã không ma túy

* Sáng cùng ngày, ngay sau lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng phường Phú An không ma túy", Công an phường Phú An đã tổ chức kiểm tra, test nhanh ma túy đối với toàn bộ lãnh đạo, nhân viên và gần 500 công nhân của Công ty TNHH OSCO Việt Nam. Theo kết quả kiểm tra, 100% lãnh đạo, nhân viên và gần 500 công nhân của Công ty TNHH OSCO Việt Nam đều âm tính với các chất ma túy.

Trong 30 ngày đầu triển khai cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn; xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy”, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại 30 trường học và cơ sở giáo dục, thu hút hơn 12.200 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia. Đồng thời, đơn vị sản xuất 10 video clip, phóng sự và đăng tải 55 tin, bài trên Fanpage “Phòng, chống ma túy - Công an TP Hồ Chí Minh”, truyền tải kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy, phản ánh các chiến công của lực lượng Công an TPHCM, thu hút khoảng 198 triệu lượt xem trên không gian mạng.

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