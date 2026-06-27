Lan tỏa quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy

Cùng với điểm cầu trung ương, nhiều phường, xã trên địa bàn TPHCM như Bến Cát, Bình Dương, An Phú, Phú An, Lái Thiêu, Thuận An, Bàu Bàng, Phú Giáo, Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Dĩ An, Đông Hòa, Bình Cơ, Đông Hòa, Tân Khánh, Tân Đông Hiệp, Chánh Phú Hòa, Tây Nam, Thới Hòa, Dầu Tiếng, Trừ Văn Thố... đồng loạt tổ chức lễ mít tinh và giải chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, lan tỏa thông điệp “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.
Lễ mít tinh tổ chức tại phường Bến Cát có sự tham dự của Ban Chỉ đạo 26 phường và kết nối trực tiếp với chương trình toàn quốc do Bộ Công an phát động. Sau lễ phát động, hàng trăm cán bộ, đoàn viên, học sinh và nhân dân tham gia giải chạy cùng đoàn xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường trung tâm.
Cùng lúc, tại các phường Bình Dương, Phú An, An Phú, Lái Thiêu, Thuận An, Lái Thiêu, Thủ Dầu Một, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Tân Khánh, Bến Cát, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Dĩ An... và các xã Bàu Bàng, Phú Giáo, Trừ Văn Thố, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên đồng loạt tổ chức điểm cầu theo dõi trực tuyến lễ phát động toàn quốc, dành phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong do ma túy và cán bộ hy sinh trong đấu tranh phòng, chống ma túy, đồng thời hưởng ứng phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.
Tại các địa điểm trên, ngay sau lễ mít tinh, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, công nhân lao động và nhân dân tham gia các giải chạy hưởng ứng trên những cung đường của từng địa phương, kết hợp diễu hành tuyên truyền, góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy và trách nhiệm của mỗi người trong công tác phòng, chống ma túy.
* Sáng cùng ngày, ngay sau lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng phường Phú An không ma túy", Công an phường Phú An đã tổ chức kiểm tra, test nhanh ma túy đối với toàn bộ lãnh đạo, nhân viên và gần 500 công nhân của Công ty TNHH OSCO Việt Nam. Theo kết quả kiểm tra, 100% lãnh đạo, nhân viên và gần 500 công nhân của Công ty TNHH OSCO Việt Nam đều âm tính với các chất ma túy.
Trong 30 ngày đầu triển khai cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn; xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy”, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại 30 trường học và cơ sở giáo dục, thu hút hơn 12.200 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia. Đồng thời, đơn vị sản xuất 10 video clip, phóng sự và đăng tải 55 tin, bài trên Fanpage “Phòng, chống ma túy - Công an TP Hồ Chí Minh”, truyền tải kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy, phản ánh các chiến công của lực lượng Công an TPHCM, thu hút khoảng 198 triệu lượt xem trên không gian mạng.