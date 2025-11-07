Lãnh đạo Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Sáng 7-11, Đảng ủy phường Bà Rịa (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đến đồng chí Phạm Quang Khải, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), tại nhà riêng. Dự buổi lễ có đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đến đồng chí Phạm Quang Khải

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Minh Thông đã trao quyết định tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Quang Khải (đang sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 4, Đảng bộ phường Bà Rịa).

Đồng chí Đặng Minh Thông bày tỏ trân trọng những đóng góp của đồng chí Phạm Quang Khải trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và lãnh đạo Đảng ủy phường Bà Rịa chụp hình lưu niệm cùng đồng chí Phạm Quang Khải

Đồng chí Đặng Minh Thông gửi lời chúc sức khỏe, bày tỏ mong muốn đồng chí Phạm Quang Khải tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên mẫu mực, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho công tác xây dựng Đảng và phát triển địa phương.

* Sáng 7-11, Đảng ủy phường An Hội Tây (TPHCM) tổ chức kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2025) và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao tặng Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng

Dịp này, Đảng bộ phường An Hội Tây có 39 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm, có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm, 2 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm, 12 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm, 19 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm và 1 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên đang sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ phường An Hội Tây nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Tây, bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp của các đồng chí đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đồng chí Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Tây, phát biểu

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, góp phần xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh, xây dựng phường An Hội Tây “văn minh, nghĩa tình, an toàn, phát triển”.

* Sáng 7-11, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11 và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025. Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, dự buổi lễ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức cùng Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Lê Thị Hồng Nga trao Huy hiệu 45 năm và 40 năm tuổi Đảng đến các đảng viên

Đợt này, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM có 21 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó có 3 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tuyên dương 4 tập thể và 9 cá nhân được khen thưởng cấp thành phố năm 2025, trong đó có Đảng ủy Báo SGGP. Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM cũng trao Giấy khen cho 43 tập thể và 41 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025 cấp Đảng ủy.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Khoa Hải tặng Giấy khen đến các cá nhân, tập thể điển hình "Dân vận khéo"

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao giấy khen đến các cá nhân, tập thể điển hình "Dân vận khéo"

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, khẳng định, các đồng chí được vinh danh hôm nay là tấm gương sáng ngời về bản lĩnh, phẩm chất, tinh thần cống hiến và niềm tin son sắt vào lý tưởng của Đảng. Niềm vinh dự này không chỉ thuộc về cá nhân các đảng viên được khen thưởng, mà còn là niềm tự hào của toàn Đảng bộ - biểu tượng của tinh thần kiên trung, góp phần bồi đắp truyền thống vẻ vang của Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Lê Thị Hồng Nga tặng Giấy khen đến các cá nhân, tập thể điển hình "Dân vận khéo"

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải cũng chia sẻ, các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” được tuyên dương là minh chứng sinh động cho tinh thần “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, là những hạt nhân tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi mô hình, mỗi việc làm dân vận khéo, tuy giản dị nhưng mang giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là biểu hiện sinh động của lòng dân, ý Đảng - nền tảng cho mọi thành công của công cuộc đổi mới.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức không thực hiện chương trình văn nghệ và nghi thức tặng hoa chúc mừng, dành toàn bộ kinh phí tặng hoa để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ.

Hành động này thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia, đúng với truyền thống “lá lành đùm lá rách” và là minh chứng sinh động cho tư tưởng “Dân vận khéo là phải bằng việc làm cụ thể, thiết thực, vì dân, vì cộng đồng”.

* Cũng trong sáng 7-11, Đảng ủy phường Hòa Hưng (TPHCM) tổ chức kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và trao tặng Huy hiệu Đảng 75 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng đợt ngày 7-11-2025, đến 59 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng trao Huy hiệu Đảng đến các Đảng viên. Ảnh: Văn Anh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Vũ Ngữ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Hưng, bày tỏ lòng biết ơn với những đóng góp công sức, trí tuệ của các đồng chí đảng viên; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, góp phần xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh.

* Sáng 7-11, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2025) và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa có 36 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 15 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo phường trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc trân trọng cảm ơn và chúc các đồng chí tiếp tục giữ vững niềm tin, sống vui, sống khỏe; là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

TRÚC GIANG - THU HƯỜNG - MẠNH THẮNG - VĂN ANH - CẨM TUYẾT