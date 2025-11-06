Mỗi tấm Huy hiệu, một chặng đường cống hiến cho Đảng, cho dân

Ngày 6-11, nhiều phường, xã tại TPHCM đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11 đến các đảng viên cao tuổi Đảng.

Tại phường Phú Mỹ, Đảng bộ phường có 7 đồng chí được trao Huy hiệu Đảng gồm: 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ, nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ cho biết, mỗi tấm Huy hiệu Đảng là dấu mốc trong hành trình cống hiến và kiên định của người đảng viên với lý tưởng cách mạng và tinh thần trách nhiệm với Đảng, với nhân dân. Đó cũng là nguồn động lực để mỗi tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục đổi mới, giữ vững niềm tin và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước.

Đảng ủy phường Phú Mỹ trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí 50 năm tuổi Đảng

* Tại phường Phước Thắng, có 23 đồng chí được trao Huy hiệu Đảng gồm: 2 đồng chí 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí 40 năm và 4 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phước Thắng trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí 60 năm tuổi Đảng

* Tại phường Vũng Tàu, 50 đồng chí nhận Huy hiệu Đảng, gồm: 2 đồng chí 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 18 đồng chí 40 năm tuổi Đảng, 15 đồng chí 30 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Vũng Tàu trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí 60 năm tuổi Đảng

* Phường Tam Thắng có 78 đồng chí được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 2 đồng chí 65 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí 60 năm tuổi Đảng (trong đó 3 đồng chí được truy tặng), 1 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí 50 năm tuổi Đảng (1 đồng chí được truy tặng), 15 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 23 đồng chí 40 năm tuổi Đảng, 22 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Tam Thắng trao Huy hiệu Đảng đến đồng chí 60 năm tuổi Đảng

* Trong dịp này, Đảng bộ các xã Kim Long, Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bàu Lâm... cũng trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên cao tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nghĩa Thành trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên 30 năm, 40 năm tuổi Đảng

Đảng ủy xã Xuân Sơn trao Huy hiệu Đảng đến các đồng chí đảng viên 40 năm tuổi Đảng

Đảng ủy xã Kim Long trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên

Lãnh đạo Đảng ủy xã Ngãi Giao trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí 40 năm tuổi Đảng

Đảng ủy xã Ngãi Giao trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên 30 năm tuổi Đảng

* Chiều 6-11, Đảng bộ xã Đông Thạnh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Trần Văn Tuấn trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Dịp này, Đảng bộ xã Đông Thạnh có 10 đảng viên được trao tặng Huy hiệu đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Thạnh Huỳnh Phong Vân, trân trọng ghi nhận, biểu dương và tri ân sâu sắc những đóng góp của các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Trần Văn Tuấn và Bí thư Đảng ủy xã Đông Thạnh Nguyễn Văn Tuyên trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Thạnh Huỳnh Phong Vân và Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh Nguyễn Mậu Phương Quỳnh trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Thạnh mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của các đảng viên cao tuổi Đảng, để xây dựng xã Đông Thạnh ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình.

TRÚC GIANG