Lãnh đạo TPHCM tiếp Đại sứ Mông Cổ chào từ biệt

Chiều 19-3, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp Đại sứ Mông Cổ Jigjee Sereejav đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm đến Đại sứ Mông Cổ Jigjee Sereejav. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được chúc mừng Đại sứ Jigjee Sereejav hoàn thành nhiệm kỳ tại Việt Nam (2021-2026) thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Văn Được ghi nhận nỗ lực và đóng góp tích cực của Ngài Đại sứ trong việc thúc đẩy mối quan hệ song phương lên tầm Đối tác toàn diện, góp phần cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Mông Cổ nói chung, cũng như giữa TPHCM với các địa phương của Mông Cổ nói riêng, ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp Đại sứ Mông Cổ Jigjee Sereejav. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM hy vọng, tân đại sứ sắp tới sẽ tiếp tục thúc đẩy xúc tiến thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực Mông Cổ có thế mạnh như khoáng sản, nông nghiệp, chăn nuôi và du lịch. Bên cạnh đó, việc tăng cường giao lưu nhân dân cũng được xem là nền tảng quan trọng để làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về phía mình, Đại sứ Jigjee Sereejav cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TPHCM, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của thành phố với những thành tích tăng trưởng vượt bậc.

Đại sứ Jigjee Sereejavcho rằng, TPHCM là trung tâm kinh tế lớn, có nhiều tiềm năng hợp tác với các đối tác Mông Cổ. Đại sứ Jigjee Sereejav nhất trí với những đề xuất của đồng chí Nguyễn Văn Được, tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Mông Cổ ngày càng phát triển hơn nữa.

XUÂN HẠNH

