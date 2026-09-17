Lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo bắt buộc trong đánh giá cán bộ

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: ĐCSVN

Kế hoạch xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW. Trong đó, đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nếp sống văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc”, tôn trọng, lắng nghe, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, bức xúc chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp; cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng, văn hóa ứng xử liêm chính, chuyên nghiệp; thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn thể chế, rào cản hành chính; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Kế hoạch yêu cầu cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc 3 nhóm tiêu chí nêu gương (bản lĩnh chính trị và tư duy đổi mới; đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi; tinh thần phục vụ nhân dân), trước hết đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và người đứng đầu các cấp; công khai cam kết cá nhân; lấy sản phẩm thực tế, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo bắt buộc trong công tác đánh giá, xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Đổi mới toàn diện nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, kiều bào; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các nền tảng công nghệ số hiện đại để xây dựng học liệu số bảo đảm chuẩn mực chính trị, an toàn thông tin; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát tiến độ xử lý công việc, sản phẩm đầu ra và hiệu quả giải quyết các điểm nghẽn; công khai kết quả xử lý; siết chặt kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng; kịp thời chấn chỉnh tình trạng hình thức, báo cáo không phản ánh đầy đủ tình hình và kết quả thực hiện; tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, quy trình xử lý công việc.

Kế hoạch cũng nêu nhiệm vụ cụ thể của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, MTTQ từ Trung ương đến cơ sở trong thực hiện chỉ thị.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiên phong xây dựng kế hoạch hành động cá nhân gắn với cam kết nêu gương, xác định rõ giải pháp khắc phục hạn chế, đổi mới lề lối làm việc và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện tại cơ quan, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách (hoàn thành trong quý 4-2026).

Mời xem toàn văn Kế hoạch số 09-KH/TW tại đây.

LÂM NGUYÊN