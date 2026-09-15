Việt Nam sẽ cùng BRICS kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ, theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi. Tối 14-9, trả lời báo chí, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã nêu bật ý nghĩa và kết quả của chuyến công tác.

Mở ra những phương hướng hợp tác mới

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, đây là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng của Việt Nam trong năm 2026, đồng thời là hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng với Ấn Độ, tiếp theo thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ vào tháng 5-2026. Diễn ra chỉ trong hơn 24 giờ, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã triển khai một chương trình hoạt động đối ngoại dày đặc, hiệu quả và thực chất.

Quan chức cấp cao Ấn Độ tiễn Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến tham dự Hội nghị BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, đặc biệt là bài phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng, được các nước thành viên và nước chủ nhà đánh giá cao. Bám sát những vấn đề BRICS đang quan tâm, Thủ tướng đã nhấn mạnh thông điệp Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ chế đa phương khu vực, liên khu vực và toàn cầu, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, mang lại cơ hội phát triển bình đẳng và bền vững cho tất cả các quốc gia.

Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn phát huy việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tạo dựng và củng cố niềm tin, góp phần tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu; thúc đẩy cải cách hệ thống đa phương đáp ứng toàn diện hơn lợi ích của các nước đang phát triển.

Thủ tướng cũng đã đưa ra 3 đề xuất trọng tâm: chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế; chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững; chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo thành các chương trình, dự án cụ thể, phục vụ lợi ích chung của các quốc gia, qua đó đưa các cam kết và sáng kiến vào thực tiễn.

Về các hoạt động song phương, đặc biệt là cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Narendra Modi, hai bên nhất trí xác định các phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các cuộc gặp, trao đổi của Thủ tướng với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế và nhiều đối tác đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực các bên cùng quan tâm; mở ra những phương hướng hợp tác mới trong thời gian tới.

Chuyển cam kết, thỏa thuận thành kết quả cụ thể

Bộ trưởng Lê Hoài Trung thông tin, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các nước thành viên BRICS và các nước đối tác để tiếp tục tham gia, đóng góp vào những trụ cột hợp tác phù hợp với khả năng, quan tâm, lợi ích của Việt Nam và các nước đang phát triển. Trong đó, nhiều vấn đề rất phù hợp với lợi ích của Việt Nam như Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh, gồm: nâng cao khả năng chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế; cùng BRICS đổi mới những động lực tăng trưởng cũ và phát huy động lực tăng trưởng mới.

Ngoài ra, Việt Nam sẽ cùng các thành viên, đối tác BRICS và các nước đang phát triển tìm ra những phương thức, biện pháp cụ thể để phát huy vai trò của các thể chế đa phương, phục vụ cho lợi ích của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Đối với chương trình hợp tác song phương, nhất là với Ấn Độ - một đối tác rất quan trọng, hai bên đã xác định tinh thần chung là hội tụ về mặt chiến lược và kết nối thiết thực hơn. Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Cùng với đó, Việt Nam sẽ triển khai ngay việc trao đổi, thực hiện các thỏa thuận đạt được với các đối tác, bao gồm những đề xuất, phương hướng mới mà Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi với lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế tại hội nghị, sớm chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận thành những dự án, kết quả cụ thể.

MINH DUY