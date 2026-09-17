Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Chiều 16-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã chỉ đạo chuẩn bị nghiêm túc, phối hợp trách nhiệm và cung cấp các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, giám sát.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nội dung kiểm tra, giám sát đợt 3 về công tác cán bộ, nhân tố trực tiếp quyết định đến chất lượng, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng. Nhìn chung, Đảng ủy Quốc hội, Đảng bộ Quốc hội đã có bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành khối lượng công việc rất lớn; đội ngũ cán bộ trưởng thành, trách nhiệm, hoàn thành tốt khối lượng công việc với chất lượng cao. Thống kê hiệu quả, kết quả công tác đã phản ánh rõ nỗ lực của bộ máy và đội ngũ cán bộ của Quốc hội.

Từ kết quả kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát đội ngũ theo vị trí việc làm, nhiệm vụ, tính chất công việc, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực, xác định năng lực còn thiếu ở từng cơ quan, lĩnh vực. Bố trí cán bộ phải xuất phát từ những yêu cầu công việc, không vì thuận tiện trong việc sắp xếp, giải quyết chính sách. Chủ động tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, cán bộ có năng lực nổi trội; mở rộng nguồn từ các bộ, ngành, địa phương, cơ sở nghiên cứu. Quy hoạch phải động và mở, không khép kín trong từng đơn vị. Nghiên cứu xây dựng chiến lược, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đổi mới hoạt động của Quốc hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội luôn xác định công tác cán bộ là công việc hệ trọng, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng và hiệu quả hoạt động, là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng; tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận kiểm tra đợt 3 của Bộ Chính trị, sớm khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra.

TTXVN