Nhà Vua Vương quốc Thái Lan hội đàm, hội kiến lãnh đạo Việt Nam

Chiều ngày 14-9, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 đến ngày 16-9, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Hôm nay 15-9, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, quan hệ chính trị, ngoại giao Việt Nam - Thái Lan có sự phát triển tích cực, tin cậy và ngày càng đi vào chiều sâu. Sau khi chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện ngày 16-5-2025, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Thái Lan tiếp tục được củng cố.

Hai nước duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao. Hiện Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 15,03 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025.

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 813 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 23 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Thái Lan, tổng vốn đăng ký 55,5 triệu USD.

Hai nước có hợp tác tốt trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, với việc duy trì hiệu quả các cơ chế song phương; phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo, hợp tác không quân, hải quân; duy trì tuần tra chung trên biển… Hai bên cũng hợp tác tích cực trong các lĩnh vực: lao động, giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác, kết nghĩa với các địa phương Thái Lan.

MINH DUY