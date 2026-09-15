Chiều 14-9, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 221 chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương. Công tác đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới, lấy hiệu quả tham mưu, đề xuất, kết quả, sản phẩm cụ thể... làm thước đo chủ yếu. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, triển khai thực hiện thường xuyên. Công tác chuyển đổi số trong quản lý cán bộ bước đầu đạt kết quả rất tích cực.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; kịp thời xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị đảm bảo sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; đề cao kỷ luật thực thi; đánh giá hiệu quả bằng sản phẩm cụ thể.

Các đồng chí Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, phát huy kết quả, ưu điểm đã đạt được thời gian qua, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương kịp thời đề ra và thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, 2 và nội dung đã được Đoàn kiểm tra, giám sát đợt 3 chỉ ra; đồng thời tăng cường theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; đồng thời cho biết Đoàn sẽ nghiên cứu để hoàn thiện báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

TTXVN