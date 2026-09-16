Siết chặt đánh giá KPI, tạo động lực phấn đấu vượt kế hoạch năm

Chiều 16-9, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thủ Đức và phường Bình Trưng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao đổi với lãnh đạo các địa phương.

﻿ Ảnh: VIỆT DŨNG

Phường Thủ Đức thu ngân sách đạt 208% dự toán

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thủ Đức Nguyễn Thị Hồng Thảo cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, phường đã thực hiện 23/33 chỉ tiêu đạt 100%; 4/33 chỉ tiêu đạt từ 60% trở lên; 6/33 chỉ tiêu chưa đến hạn đánh giá. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường đã kết nạp 60 đảng viên mới, đạt 60% chỉ tiêu và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu vào tháng 12.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong lĩnh vực kinh tế, phường Thủ Đức đã giải ngân 86% vốn đầu tư công; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.703 tỷ đồng (đạt 208% dự toán). Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án đường Vành đai 2, ở đoạn 1, phường đã thu hồi mặt bằng 118/246 trường hợp, đoạn 2 đã thu hồi 243/262 trường hợp.

Lãnh đạo phường Thủ Đức kiến nghị UBND TPHCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm có ý kiến đối với các trường hợp có nguồn gốc chia tách, mua bán, chuyển nhượng sau ngày 1-7-2014 trong Dự án đường Vành đai 2.

Tại phường Bình Trưng, công tác phát triển đảng đạt 69/92 đảng viên, hơn 75% chỉ tiêu; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 175% dự toán. Phường đã hoàn thành 100% công tác chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu của cơ quan Đảng và chính quyền.

Phường Bình Trưng kiến nghị TPHCM thí điểm phân cấp, ủy quyền cho UBND phường thực hiện một số thủ tục thuộc các lĩnh vực phát sinh thường xuyên, tập trung giải quyết quy trình xử lý, thu hồi đất. Phường cũng kiến nghị xem xét giao tăng 15% biên chế so với hiện tại, tương ứng bổ sung 10 người, nhằm thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị.

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Nguyễn Hoàng Ân trao đổi với các địa phương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên quan nội dung này, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết, Thành ủy đang xây dựng đề án tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức sẽ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy đề án giao biên chế giai đoạn 2027-2031, căn cứ dữ liệu về dân số, diện tích, tổ chức Đảng, đảng viên và đặc điểm tình hình để giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị.

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Nguyễn Hoàng Ân lưu ý, theo chỉ đạo của Thành ủy, thời điểm này, các địa phương cần tập trung triển khai đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trên hệ thống quản lý đánh giá cán bộ (KPI) đầy đủ, đúng quy định. Trường hợp không tham gia đánh giá KPI được xem như không hoàn thành nhiệm vụ. Người đăng ký nhiệm vụ và người đánh giá nếu không thực hiện cũng xem như không hoàn thành nhiệm vụ.

Khắc phục tồn tại, phấn đấu vượt kế hoạch năm 2026

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM biểu dương tinh thần trách nhiệm của hai địa phương, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo hai phường. Đồng chí yêu cầu hai phường xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu còn thấp, chưa hoàn thành, phấn đấu vượt kế hoạch năm 2026 theo phương châm “6 rõ”, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và đánh giá cán bộ trên hệ thống KPI.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tập trung quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy; đẩy mạnh phát triển đảng viên, đoàn viên.

Về kinh tế - xã hội, hai phường phải có giải pháp quyết liệt nhằm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Bên cạnh đó, rà soát kỹ hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp để phân cấp, ủy quyền phù hợp, giúp địa phương chủ động hơn trong triển khai nhiệm vụ.

Đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh, phường Thủ Đức và phường Bình Trưng là hai địa phương có nhiều dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do vậy, hai địa phương phải tập trung cho việc tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, đơn thư, không để xảy ra tình trạng người dân kiến nghị vượt cấp, đồng thời chú trọng rà soát các chính sách nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

THU HƯỜNG