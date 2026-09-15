Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân chủ trì lễ đón Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu

Sáng 15-9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì lễ đón chính thức Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 16-9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón, sáng 15-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Khi đoàn xe tiến vào Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tại thảm đỏ.

﻿Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua trên bục danh dự. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hai nhà lãnh đạo bước lên bục danh dự. Quân nhạc lần lượt cử Quốc thiều Thái Lan và Việt Nam, cùng nghi thức bắn 21 phát đại bác từ Hoàng thành Thăng Long chào mừng Nhà vua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Lễ đón chính thức Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tại nhà Quốc hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sau Quốc thiều, Đội trưởng Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam báo cáo, mời duyệt đội danh dự. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan sáng 15-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung với Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tại lễ đón, sáng 15-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu, sáng 15-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

* Trước đó, chiều 14-9, Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Nhà vua tự điều khiển chuyên cơ đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Chuyên cơ của Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu đến sân bay Nội Bài chiều 14-9. Ảnh: VIẾT LINH

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