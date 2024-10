Lịch bloc 2025: Quảng bá hình ảnh Việt Nam

Nhân viên Công ty Văn hóa Hương Trang kiểm tra thành phẩm trước khi giao lịch cho các đối tác

Sức sống TPHCM qua những trang lịch

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), Công ty Văn hóa Hương Trang mang đến bộ lịch bloc 52 tuần với chủ đề “Sài Gòn - TPHCM, 50 năm phát triển và hội nhập”. Bộ lịch này ngoài dữ kiện thời gian còn mang đến rất nhiều bức ảnh thể hiện dòng chảy, nhịp sống cùng sự vươn cao, bay xa của TPHCM trong những năm qua. Những bức ảnh trong bộ lịch đến từ những nhiếp ảnh gia: Huỳnh Thái Sơn, Lê Quốc Thịnh, Giang Sơn Đông, Đỗ Trọng Danh, Phạm Thị Quỳnh Nga…

Lật mở từng trang lịch sẽ gặp những di tích, danh lam thắng cảnh và nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất phương Nam kết hợp sắc màu thời gian phát triển vượt bậc của thành phố nghĩa tình qua “Lễ cưới tập thể 2016”, tới chung tay vượt qua đại dịch Covid-19; sự “đồng hành cùng người khuyết tật”; “Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TPHCM 2024”…

Đó còn là những hình ảnh từ “Nối nhịp đôi bờ” cầu Phú Mỹ 2, sự “Kết nối mở đầu cho sự phát triển” cùng hình ảnh đoàn tàu metro đang chạy thử nghiệm song hành với tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hình ảnh Bến cảng Sài Gòn nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước…

Bộ lịch 52 tuần với chủ đề “Sài Gòn - TPHCM, 50 năm phát triển và hội nhập” đánh dấu cho sự hợp tác lần đầu tiên giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và Hội Nhiếp ảnh TPHCM. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM, cho biết những bức ảnh trong bộ lịch đều là những tác phẩm đậm tính nghệ thuật, được giải cao trong các cuộc thi.

Ca ngợi vẻ đẹp đất nước

Nhằm góp phần chuyển tải thông điệp quảng bá về phong cảnh đất nước, lịch sử, địa lý, văn hóa truyền thống dân tộc và khẳng định chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo của Việt Nam. Năm nay, Công ty Văn hóa Hương Trang còn mang đến bộ lịch bloc siêu cực đại với chủ đề “Quê hương Việt Nam”. Mỗi trang lịch không chỉ là mốc thời gian mà còn lưu dấu cảnh đẹp các vùng miền, sự gắn kết, đồng lòng của các thế hệ lãnh đạo cùng toàn dân quyết tâm bảo vệ, xây dựng, hội nhập và phát triển một nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường.

Nhân viên Công ty Văn hóa Hương Trang kiểm tra lịch bloc 52 tuần “Sài Gòn - TPHCM, 50 năm phát triển và hội nhập” trước khi giao cho đối tác

Cùng chung cảm hứng ngợi ca vẻ đẹp đất nước, Công ty Lịch xuân Phương Nam giới thiệu đến 4 bộ lịch: “Giai điệu quê hương”, “Một vòng Việt Nam”, “Việt Nam thịnh vượng” và “365 ngày đi khắp Việt Nam”. Trong đó, “Giai điệu quê hương” giới thiệu những bức ảnh phong cảnh đẹp của Việt Nam, như TPHCM, thác Bản Giốc (Cao Bằng), đồi chè Sa Pa (Lào Cai), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)…

“Việt Nam thịnh vượng” mang đến hình ảnh một Việt Nam thịnh vượng với cảnh quan đô thị sung túc, hiện đại, tràn trề sức sống tươi mới trên khắp mọi miền. Bộ lịch “Một vòng Việt Nam” với những hình ảnh được tuyển chọn chăm chút, về những cảnh sắc tuyệt vời của quê hương. Bộ lịch bloc “365 ngày đi khắp Việt Nam” tập hợp những bức ảnh phong cảnh đất nước từ Bắc vào Nam, phản ánh một Việt Nam tươi đẹp và sống động với những góc nhìn khác biệt, độc đáo.

Trong khi đó, Công ty An Hảo giới thiệu bộ 3 bloc gồm: “Việt Nam rạng rỡ” mang đến những bức tranh toàn cảnh về non sông gấm vóc, những thành tựu kinh tế, văn hóa, y học, khoa học, thể thao, xuất nhập khẩu, du lịch...; “Thịnh vượng Việt Nam” là sự tôn vinh những giá trị văn hóa tinh thần độc đáo của mỗi vùng miền qua hành trình khám phá vẻ đẹp của non sông đất nước, cùng thưởng thức những đặc sản ẩm thực, tìm hiểu về các làng nghề thủ công truyền thống.

Bộ lịch “Vinh quang Việt Nam” ghi lại những dấu ấn vinh quang của Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là những thành tựu trên nhiều lĩnh vực cùng với những định hướng cho tương lai phát triển bền vững.

Chia sẻ về hoạt động sản xuất lịch của năm nay, ông Nguyễn Hữu Cứ, Giám đốc Công ty Văn hóa Hương Trang, cho biết, do tình hình biến động từ thị trường, nền kinh tế chưa thực sự phục hồi, lại thêm ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa rồi khiến thị trường tiêu thụ lịch ở phía Bắc bị giảm sút. Ở phía Nam, dù không chịu tác động trực tiếp từ thiên tai nhưng người dân cũng tập trung các nguồn lực để hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt nên sức mua các mặt hàng không thiết yếu như lịch cũng sẽ bị hạn chế phần nào.

“Chúng tôi đã có thâm niên 20 năm làm lịch nên vẫn có những khách hàng quen ủng hộ. Ngoài ra, từ nhiều năm nay, Công ty Văn hóa Hương Trang còn xuất khẩu lịch đi nước ngoài, chủ yếu là Mỹ, cho các kiều bào. Sản phẩm cho thị trường này khá ổn định, chủ yếu là quảng bá hình ảnh Việt Nam để những kiều bào nhớ về quê hương, đồng thời giới thiệu những nét đẹp của Việt Nam đến đông đảo mọi người trên thế giới”, ông Nguyễn Hữu Cứ chia sẻ.

Theo chia sẻ của một số người trong giới làm lịch, những năm trước, giá giấy tăng từ 20%-30%, tuy nhiên năm nay giá giấy đã bình ổn hơn. Nhờ đó, giá lịch vẫn được giữ nguyên như năm ngoái, dao động từ 30.000 đồng trở lên đối với lịch bàn, lịch lò xo, lịch tờ…, và từ 200.000-780.000 đồng đối với lịch bloc.

HỒ SƠN