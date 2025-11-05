Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 sắp diễn ra tại TPHCM

Liên hoan Phim Việt Nam (LHP) lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 25-11 tại TPHCM, với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”. Dự kiến quy tụ hơn 200 bộ phim cùng khoảng 1.000 đại biểu trong và ngoài nước tham dự.

Họp báo về LHP Việt Nam lần thứ 24. Ảnh: HUẤN TRẦN

Trong buổi họp báo ngày 5-11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết, LHP năm nay có 3 điểm mới: trao bằng khen của Bộ trưởng cho những tập thể, cá nhân có đóng góp cho điện ảnh Việt; mở rộng kết nối với các địa phương để thu hút đoàn làm phim; đẩy mạnh yếu tố công nghiệp hóa điện ảnh qua các hội thảo chuyên đề. Ông Tạ Quang Đông nhấn mạnh, sau 23 kỳ tổ chức, LHP đã trở thành biểu tượng của niềm tự hào điện ảnh dân tộc, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác giữa điện ảnh, du lịch và kinh tế sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông chia sẻ tại họp báo. Ảnh: HUẤN TRẦN

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, việc đăng cai LHP là cơ hội để TPHCM quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đây cũng là dịp quan trọng để TPHCM giới thiệu hình ảnh, hạ tầng và cùng tham gia các hoạt động của LHP. Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Viện Phim Việt Nam để tổ chức triển lãm và các buổi chiếu phim phục vụ người dân, công nhân, sinh viên tại nhiều khu vực, nhằm lan tỏa tinh thần yêu điện ảnh trong cộng đồng.

Đề cập đến chính sách hỗ trợ điện ảnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết: “Chúng tôi cần hiểu rõ nhà làm phim cần gì, cần hỗ trợ ở đâu để có chính sách hiệu quả. TPHCM luôn ủng hộ và tạo điều kiện trong khuôn khổ pháp luật”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại họp báo

Theo Ban Tổ chức, từ hơn 200 phim gửi về tham dự, 87 tác phẩm được chọn vào vòng dự thi chính thức. Cùng đó, chương trình toàn cảnh sẽ giới thiệu nhiều phim tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam đương đại.

Trước thềm LHP, Tuần phim chào mừng diễn ra từ ngày 15 đến 20-11 tại nhiều địa phương, chiếu miễn phí 18 bộ phim nổi bật. Triển lãm ảnh “TPHCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh” với hơn 250 hình ảnh tư liệu cũng sẽ được tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong khuôn khổ LHP sẽ có các tọa đàm, hội thảo kết nối giữa các cấp quản lý, nhà hoạt động điện ảnh trong nước và quốc tế.

Ông Trần Đăng Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban tổ chức LHP, cho biết: “Chuỗi hoạt động bên lề cùng chương trình xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương là điểm mới nổi bật của năm nay, mở ra cơ hội hợp tác giữa nghệ sĩ, doanh nghiệp và các địa phương, góp phần hình thành mạng lưới kết nối điện ảnh Việt Nam”.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, phát biểu tại họp báo

Tại họp báo, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM nêu rõ, TPHCM là thành phố đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh”. Việc đăng cai LHP lần này là cơ hội để phát huy danh hiệu đó, đồng thời quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Là trung tâm sản xuất và phát hành phim lớn nhất cả nước, TPHCM mong muốn LHP trở thành lễ hội điện ảnh rực rỡ, nơi tôn vinh nghệ thuật và kết nối bạn bè quốc tế. Thành phố cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: âm nhạc, du lịch và giao lưu văn hóa, nhằm giới thiệu hình ảnh một TPHCM trẻ trung, thân thiện và giàu sức sáng tạo.

Lễ khai mạc và bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV2 và HTV.

MAI AN