Bộ VH-TT-DL ra quyết định tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24, diễn ra từ ngày 15 đến 20-11 trên phạm vi toàn quốc.

"Mưa đỏ" sẽ được chiếu trong Tuần phim

Theo đó, Cục Điện ảnh được giao chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, Đắk Lắk và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động. Tuần phim là dịp tôn vinh những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, hướng tới quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Danh mục phim được trình chiếu gồm nhiều tác phẩm được công chúng yêu thích như: Vầng trăng thơ ấu; Đào, Phở và Piano; Mùi cỏ cháy; Mưa đỏ; Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh; Hà Nội 12 ngày đêm; Nhà tiên tri…

Bên cạnh chiếu phim, tuần phim còn có các hoạt động giao lưu giữa khán giả và đoàn làm phim tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ.

Bộ VH-TT-DL yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo công tác tổ chức, truyền thông và hậu cần, góp phần tạo không khí sôi nổi hướng tới Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24, sự kiện trọng tâm của ngành điện ảnh năm 2025.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 tổ chức tại TPHCM từ ngày 21 đến 25 tháng 11. Sự kiện này do Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND TPHCM tổ chức.

MAI AN