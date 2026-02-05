Liên hoan tất niên 2025 “Tết về Vedan - An khang Thịnh vượng” tại Vedan Việt Nam

Ngày 03-02-2026, Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã tổ chức chương trình Liên hoan Tất niên 2025 với chủ đề "Tết về Vedan - An khang Thịnh vượng". Sự kiện có sự tham gia của Ban Lãnh đạo Công ty cùng hơn 3.000 CBCNV, đánh dấu một năm nỗ lực hoạt động vươn mình và khẳng định cam kết của doanh nghiệp đối với đời sống tinh thần của người lao động

Liên hoan tất niên là hoạt động văn hóa nội bộ thường niên lớn nhất tại Vedan Việt Nam. Đây là dịp để tập thể CBCNV cùng nhìn lại chặng đường 2025 đầy thách thức nhưng cũng rất đáng tự hào, đồng thời là thời khắc để tái khẳng định 4 giá trị cốt lõi: "Thành tín - Sáng tạo - Trách nhiệm - Vượt trội". Những giá trị này tiếp tục là kim chỉ nam cho hành trình hiện thực hóa tầm nhìn "Liên tục đáp ứng cuộc sống mới khỏe mạnh và ngon miệng cho mỗi người" của Vedan Việt Nam trong năm tài chính 2026.

Sự kiện tất niên của năm 2025 đánh dấu cho một chu kỳ mới được mở ra – 35 năm hành trình rực rỡ của Vedan Việt Nam. Với chủ đề "Tết về Vedan - An khang Thịnh vượng" như một lời nhắc nhở rằng công ty chính là ngôi nhà thứ 2, nơi mỗi thành viên đều cảm nhận được niềm vui, sự quan tâm chân thành và nơi mọi đóng góp đều được trân trọng và ghi nhận. Điều này được thể hiện rõ qua khu vực check-in với 26 gian hàng sắc xuân rực rỡ do chính bàn tay khéo léo của đội ngũ CBCNV làm nên đã tái hiện khung cảnh Tết cổ truyền sinh động. Không gian ngập tràn sắc hoa và những tiểu cảnh Tết đã trở thành nơi lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy đẹp đẽ của công ty trước thềm năm mới.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Yang Kun Hsiang - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - đã gửi lời tri ân sâu sắc đến sự đồng hành bền bỉ của toàn thể CBCNV công ty, Ông nhấn mạnh sự đồng lòng và tinh thần trách nhiệm của tập thể chính là động lực để Vedan Việt Nam vững vàng vượt qua biến động trong năm 2025, hướng tới một năm mới 2026 thịnh vượng và phát triển bền vững

Liên hoan tất niên năm nay, sân khấu được dàn dựng rất công phu và đẹp mắt. Các tiết mục biểu diễn đặc sắc của các ca sĩ nổi tiếng như Lương Bích Hữu, Phát Hồ, Mai Chí Công, Fenni Phan Ngân và nhóm Mây Trắng... đã tạo nên 1 không khí sôi động tựa như một đại nhạc hội thực thụ. Ngoài ra, đêm tiệc là nơi tỏa sáng của các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng và biểu diễn bởi chính đội ngũ nhân sự công ty. Những màn trình diễn này không chỉ mang tính giải trí mà còn thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa doanh nghiệp, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ tập thể CBCNV. Đặc biệt, chương trình bốc thăm may mắn là hoạt động rất được mong chờ. Với 1116 giải thưởng có giá trị từ 400.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cùng hàng ngàn phần quà sản phẩm công ty. Đây như những lời chúc phúc đầu xuân, gửi gắm hy vọng về một năm mới "An khang Thịnh vượng" đến từng nhân viên.

Chương trình Liên hoan Tất niên 2025 khép lại với dấu ấn sâu sắc về tinh thần đoàn kết của tập thể Vedan Việt Nam. Sự thành công của buổi lễ không chỉ dừng lại ở ý nghĩa của một hoạt động thường niên, mà còn là minh chứng rõ nét cho văn hóa doanh nghiệp lấy con người làm trung tâm, nơi sự gắn kết và tinh thần sẻ chia được coi là nền tảng của sự phát triển bền vững.

Những khoảnh khắc ý nghĩa tại đêm tiệc chính là nguồn động lực thiết thực, tiếp thêm sức mạnh để mỗi thành viên tiếp tục hành trình năm 2026 với tâm thế chủ động hơn. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh “Nhu cầu thúc đẩy sáng tạo, chân thiện cùng tạo thịnh vượng”, mang đến những sản phẩm chất lượng và giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Một số hình ảnh tại buổi liên hoan:

Tiết mục văn nghệ của CBCNV Vedan Tết sum vầy

BGĐ công ty Vedan Việt Nam chúc tết CBCNV trước thềm năm mới 2026

Ông Ni Chih Hao - Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam trao thưởng nhân viên may mắn trúng giải

Ông Yang Kun Hsiang - Phó Chủ tịch HĐQT Vedan Việt Nam trao giải đặc biệt cho nhân viên trúng giải đặc biệt

Tiết mục biểu diễn đặc sắc trong buổi tiệc tất niên

V.D