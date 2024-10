Liên hoan Thiếu nhi Piano Keiko 2024 thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo các em thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: THÚY BÌNH

Nữ nghệ sĩ Keiko McNamara Borjeson (Nhật Bản) đã bắt đầu chơi piano từ lúc 3 tuổi và lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình Nhật Bản lúc 5 tuổi, biểu diễn bản Fur Elise của Beethoven. Keiko tốt nghiệp Cử nhân nghệ thuật chuyên ngành Piano cổ điển tại Đại học Toho Gakuen ở Tokyo, sau đó theo đuổi các chương trình học chuyên sâu.

Keiko đã biểu diễn trên khắp thế giới từ những năm 1980 và là một nghệ sĩ được ca ngợi trên toàn thế giới. Nữ nghệ sĩ đã chơi với Dàn nhạc giao hưởng Nippon, giao lưu và biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ danh tiếng. Cô đã thu âm 5 album: Keiko 1-2-3 (năm 1991), Keiko in Sweden (1997), Millions of Roses (1999), Jag Vet En Dejlig Rosa (2005) và album Not Alone (2007).

Nghệ sĩ Keiko McNamara Borjeson chia sẻ cảm xúc, tâm tư dành cho âm nhạc và tình cảm dành cho các em thiếu nhi có năng khiếu, say mê piano. Ảnh: THÚY BÌNH

Khi tham gia nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn âm nhạc tại Việt Nam, nghệ sĩ Keiko nhận thấy có rất nhiều em thiếu nhi có năng khiếu và yêu thích đàn piano, cần thiết phải có những cuộc thi, sân chơi nghệ thuật dành riêng cho các em.

Với tâm tư đó, nghệ sĩ Keiko đã phối hợp Trung tâm Văn học- Nghệ thuật TPHCM để thực hiện liên hoan piano dành cho thiếu niên, nhi đồng ở TPHCM.

Liên hoan Thiếu nhi Piano Keiko 2024 là một cuộc thi nghệ thuật dành cho các em đang theo học piano tại Nhạc viện TPHCM và các trường nhạc trong thành phố. Liên hoan cũng là dịp để các em thể hiện kiến thức âm nhạc, kỹ năng chơi đàn, giao lưu và học hỏi.

Nghệ sĩ Keiko trao 8 giải đặc biệt cho các em thí sinh xuất sắc. Ảnh: THÚY BÌNH

Trước đó, trong ngày 26-10, vòng chung kết liên hoan đã diễn ra sôi nổi với 120 thí sinh từ 6 đến 15 tuổi. Các em lần lượt thi diễn thể loại cổ điển và nhạc nhẹ theo các bảng: A (sinh năm từ 2015 đến 2018), B (từ 2012 đến 2014), C (từ 2009 đến 2011).

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 8 giải đặc biệt (học bổng trị giá 5 triệu đồng/giải) cho các thí sinh xuất sắc nhất, 6 giải Vàng, 6 giải Bạc, 6 giải Đồng và 24 giải Khuyến khích.

THUÝ BÌNH