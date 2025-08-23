Livestream lừa bán đá “đổ thạch”, nhóm đối tượng chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua hình thức livestream bán đá “đổ thạch” với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Chiều 23-8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, quá trình đấu tranh, ban chuyên án đã bắt giữ 11 người. Các đối tượng bước đầu khai nhận: từ tháng 6-2025, Hoàng Văn Giang (trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) đã lập, quản trị kênh Youtube có tên “Đá quý cổng trời An Phú”.

Các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo. Ảnh: CÔNG AN LÀO CAI

Cơ quan công an đã làm rõ, các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân để phát livestream, sử dụng các viên đá thường không có giá trị quảng cáo, giới thiệu, đưa ra thông tin gian dối là đá quý thô, có chứa đá ruby giá trị cao bên trong. Sau đó, nhóm đối tượng này đề nghị người xem tham gia mua đá, nếu đập ra (đổ thạch) mà có các viên đá quý với trọng lượng nhất định sẽ mua lại ngay với giá cao.

Một trong những mẫu đá mà các đối tượng dùng để lừa đảo

Để tạo lòng tin cho các “con mồi”, các đối tượng còn sử dụng khoảng 70 tài khoản Youtube ảo tham gia vào các phiên livestream để mua đá dưới dạng “quân xanh”, đẩy lượng người tham gia phiên livestream để tạo lòng tin cho người xem.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra. Cơ quan công an đề nghị nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ với Công an tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn, giải quyết.

GIA KHÁNH