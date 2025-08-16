Khánh Hòa cảnh báo lừa đảo du lịch qua mạng dịp 2-9

Lợi dụng nhu cầu nghỉ dưỡng dịp lễ Quốc khánh tăng cao, một số đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo qua mạng tinh vi để chiếm đoạt tài sản của du khách.

Theo chị L.T.H. (ngụ TPHCM), mới đây, chị bị kẻ gian lừa đảo khi đặt phòng khách sạn giá ưu đãi cho gói nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại một khách sạn trên địa bàn phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, chị H. cọc gần 3 triệu đồng cho một trang Facebook có lượt thích và theo dõi rất cao, hình thức trình bày giống hệt trang chính thức khách sạn. Sau khi chuyển khoản thì không liên lạc được, chị H. gọi trực tiếp vào hotline khách sạn này thì mới biết mình bị lừa.

Trang Facebook giả mạo một khách sạn ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Ông Lương Hoàng Thiên, Tổng Quản lý Khách sạn Masova (phường Nha Trang), cho hay, vào ngày 12-8 vừa qua, đơn vị nhận tin báo từ khách hàng về việc bị lừa hơn 2 triệu đồng khi đặt phòng qua trang Facebook giả mạo. Trước đó trong tháng 5 và 6-2025, đơn vị cũng nhận thông tin có 4 du khách bị lừa tổng cộng hơn 50 triệu đồng với thủ đoạn tương tự.

“Các trang Facebook giả mạo có nội dung và giao diện tương tự như của khách sạn Mosova. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng xử lý triệt để vấn nạn này, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 sắp tới”, ông Lương Hoàng Thiên chia sẻ.

Trao đổi với Báo SGGP, ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, cho biết, việc kẻ gian lợi dụng lòng tin để lừa tiền đặt phòng là những thủ đoạn và hành vi có tính hệ thống, diễn ra rất nhiều lần với nhiều cá nhân khác nhau, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương nên cần phải xử lý nghiêm.

Đặc biệt, bên cạnh mạng xã hội Facebook, các đối tượng còn lập nên trang web giả mạo tên miền, giao diện, hình ảnh của những khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng hoạt động trên địa bàn tỉnh, chạy quảng cáo dồn dập khiến du khách bị nhầm lẫn với trang chính thức.

Du khách cần cảnh giác thủ đoạn lừa đảo đặt phòng qua mạng. Ảnh minh họa. HIẾU GIANG

Theo ông Anh, từ khi tình trạng này gia tăng vào cuối năm 2024 đến nay, Sở VH-TT-DL đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp du lịch tăng cường tuyên truyền để du khách cảnh giác; yêu cầu các doanh nghiệp du lịch báo cáo ngay khi phát hiện trang Facebook giả mạo để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi nhận được phản ánh từ doanh nghiệp, Sở VH-TT-DL đã tổng hợp và báo cáo đến cấp có thẩm quyền để giải quyết, đến nay đã có một số trang web bị xử lý và ngưng hoạt động. "Cơ quan chức năng đang vào cuộc quyết liệt để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, không để ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương. Bên cạnh đó, du khách cũng cần tự nâng cao cảnh giác, tránh rơi vào “bẫy” lừa đảo tinh vi", ông Anh nhấn mạnh.

Cảnh giác để tránh “tiền mất tật mang” Ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, khuyến cáo khách du lịch nên đặt phòng trực tiếp với khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công ty lữ hành uy tín hoặc qua các nền tảng trực tuyến như Booking, Agoda,... Nếu đặt qua các trang mạng xã hội, cần kiểm tra kỹ như việc trang Facebook mới lập có nhiều đánh giá tốt bất thường; giá tour, giá phòng quá rẻ;... Khi nghi ngờ, khách hàng không chuyển tiền đặt cọc mà nên liên hệ trực tiếp với khách sạn để xác minh; không làm theo các yêu cầu, hướng dẫn chuyển tiền cho các đối tượng vì những lý do như sai cú pháp nhắn tin, bị treo tiền trên hệ thống,…

HIẾU GIANG