Lừa đảo gần 140 tỷ đồng, 2 bị cáo nhận án chung thân

Bằng thủ đoạn lừa đảo gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao, Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái đã chiếm đoạt của 288 bị hại với tổng số tiền gần 140 tỷ đồng.

Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái nhận mức án chung thân

Chiều 11-8, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt mức án chung thân đối với 2 bị cáo Lê Trọng Linh (sinh năm 1989, quê Thanh Hóa) và Trương Quốc Thái (sinh năm 1986, quê Bến Tre) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital được thành lập vào năm 2016. Vì quy định pháp luật, chỉ có các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được kinh doanh nhận tiền gửi tiết kiệm nên Linh đăng ký kinh doanh dưới vỏ bọc dịch vụ cầm đồ.

Tháng 11-2017, Linh bổ nhiệm Thái làm Giám đốc và giao quản lý các chi nhánh tại quận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà (TP Đà Nẵng trước đây) và tỉnh Quảng Nam (trước đây). Riêng Linh (Chủ tịch hội đồng quản trị) quản lý trực tiếp phòng giao dịch Sông Hàn.

Để lấy lòng tin của khách hàng, Thái và Linh đã đưa thông tin gian dối cho nhân viên để tư vấn, giới thiệu với khách hàng về việc Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital là một công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, nằm trong danh sách 100 công ty uy tín, được phép kinh doanh nhận tiền gửi, tiền gửi khách hàng được mua bảo hiểm theo quy định. Công ty sẽ chi trả đầy đủ gốc và lãi cho khách hàng, cam kết về mức lãi suất luôn cao hơn ngân hàng.

Toàn cảnh phiên tòa

Trên giấy chứng nhận tiết kiệm công ty cấp cho khách hàng, Linh cho in các nội dung: "Top 100 Brands 2013 - 2016 - 2019 - 2021 thương hiệu uy tín", "sản phẩm được bảo hiểm theo quy định"…

Tuy công ty có đăng ký tăng vốn điều lệ nhưng từ khi thành lập cho đến khi bị điều tra thì Linh, Thái và các cổ đông khác không góp vốn, không có tài sản. Tài sản công ty hình thành từ tiền do huy động của khách hàng.

Tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, có 308 khách hàng gửi tiền tiết kiệm cho công ty. Công an đã xác minh, làm việc được với 288 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Linh và Thái bàn bạc, thống nhất sử dụng cho các mục đích đầu tư chứng khoán, cho vay, gửi tiết kiệm và kinh doanh cá nhân. Từ cuối 2020, do thua lỗ, không còn thu được tiền từ việc kinh doanh, 2 bị cáo chỉ sử dụng tiền của người gửi sau trả cho người gửi trước.

Dù mất khả năng chi trả, năm 2023, Linh và Thái vẫn mở thêm phòng giao dịch mới, tiếp tục đưa thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Cáo trạng khẳng định, Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital không phải tổ chức tín dụng, không được phép nhận tiền gửi tiết kiệm. Hành vi của Linh và Thái đã cấu kết, tổ chức huy động vốn trái phép, chiếm đoạt hơn 139,8 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Phần lớn nạn nhân là người lớn tuổi, có tiền tích góp tuổi già đã nghe lời tư vấn của Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital để gửi tiền, hưởng lãi suất. Ngoài ra, cũng có nhiều bị hại dùng tài sản của mình để thế chấp vào Công ty Tài chính VietNamCapital nhằm vay tiền sử dụng.

HĐXX nhận định, 2 bị cáo Linh và Thái bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội, phạm tội nhiều lần và phạm tội nhiều năm nên cần xử lý nghiêm minh để răn đe.

PHẠM NGA