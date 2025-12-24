Lực lượng chức năng xuất hiện tại Công ty CP Dược phẩm Khánh Hòa

Tối 24-12, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, lực lượng thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh đã tổ chức làm việc tại trụ sở Công ty CP Dược phẩm Khánh Hòa (KHAPHARCO).

Trụ sở Công ty CP Dược phẩm Khánh Hòa, đường Thống Nhất, phường Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Cụ thể nội dung làm việc chưa được công bố, việc này do đơn vị thuộc Bộ Công an chủ trì, c`ông an tỉnh chỉ phối hợp thực hiện.

Chiều cùng ngày, phóng viên Báo SGGP ghi nhận lực lượng cảnh sát cơ động và cán bộ điều tra đã có mặt tại trụ sở KHAPHARCO trên đường Thống Nhất, phường Nha Trang. Căn nhà đặt trụ sở được đóng kín cửa, trong khi quầy bán dược phẩm bên cạnh vẫn mở cửa hoạt động.

Lực lượng chức năng có mặt tại trụ sở KHAPHARCO, chiều 24-12. Ảnh: HIẾU GIANG

KHAPHARCO tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, được thành lập năm 1987, đến năm 2004 chuyển đổi thành Công ty cổ phần; hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

HIẾU GIANG