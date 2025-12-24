Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, sản xuất pháo liên tỉnh với số lượng lớn

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật pháo các loại bị thu giữ

Tối 24-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán, vận chuyển, sản xuất pháo nổ trái phép quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Tổng khối lượng tang vật thu giữ hơn 1,5 tấn pháo nổ các loại và 39,2kg pháo nổ tự chế.

Video: Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật pháo các loại bị thu giữ

Lực lượng công an bắt giữ các đối tượng và tang vật

Thông tin ban đầu, khoảng đầu tháng 12-2025, Phòng PC03 Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện dấu hiệu một đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép có tính chất phức tạp. Các đối tượng trong đường dây thường sử dụng mạng xã hội để liên hệ, giao dịch, thanh toán và tổ chức vận chuyển. Việc mua bán được thực hiện bằng nhiều tài khoản ảo, thanh toán qua các tài khoản ngân hàng trung gian nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Đức Minh

Theo đó, Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1988, trú xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) là đối tượng trực tiếp mua pháo về cất giấu, bán lại cho các đối tượng khác để thu lợi. Minh liên hệ với Doãn Văn Hoài (sinh năm 1990, trú xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) thông qua mạng xã hội Viber để đặt mua số lượng lớn pháo nổ. Hoài đóng vai trò trung gian, tìm nguồn hàng từ các đối tượng trên mạng xã hội rồi bán lại cho Minh với giá cao hơn nhằm hưởng chênh lệch.

Lực lượng công an lấy lời khai đối tượng Doãn Văn Hoài

Trong lần giao dịch thứ nhất, Minh đã liên hệ với Hoài để mua pháo, sau đó Hoài liên hệ với một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch để mua pháo nổ các loại với tổng số tiền 184 triệu đồng. Sau đó, Hoài báo giá lại cho Minh với tổng số tiền 296 triệu đồng.

Để vận chuyển pháo, Hoài thuê Bùi Xuân Chung (sinh năm 1984, trú phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai) vận chuyển số pháo từ khu vực tỉnh Đồng Nai về xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk giao cho Minh, trả tiền công 25 triệu đồng. Sau khi nhận pháo, Minh đã bán ra ngoài một phần, số còn lại được Minh cất giấu tại nơi ở, chưa kịp tiêu thụ.

Nguyễn Hữu Tính tại cơ quan công an

Tiếp đó, Minh tiếp tục đặt mua của Hoài hàng trăm hộp pháo nổ các loại và dây pháo nổ. Tổng số tiền Hoài mua từ nguồn cung là gần 200 triệu đồng nhưng bán lại cho Minh với giá hơn 330 triệu đồng, hưởng chênh lệch hơn 130 triệu đồng. Hoài tiếp tục thuê Chung vận chuyển số pháo trên với tiền công 27,5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, khi đến địa phận tỉnh Đắk Lắk, Chung đã ra đầu thú, giao nộp toàn bộ tang vật cho cơ quan công an.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật pháo các loại

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định Minh còn bán pháo cho Nguyễn Hữu Tính (sinh năm 2005, trú xã Vân Đình, TP Hà Nội). Tiến hành khám xét chỗ ở của Tính, cơ quan điều tra thu giữ 39,2kg pháo nổ tự chế các loại. Tính khai nhận đã mua vật liệu, tiền chất trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ nhằm bán lại kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Tang vật pháo đựng trong các thùng lớn

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Minh và Hoài để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm”, Chung về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”, Tính về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Lực lượng công an thu giữ tang vật pháo pháo tự chế

Hiện Phòng PC03 Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG - ANH CƯỜNG