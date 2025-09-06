Lộ trình khôi phục vị thế khu vực cho điền kinh

Bộ VH-TT-DL vừa phê duyệt Đề án Phát triển điền kinh Việt Nam giai đoạn 2030-2045 (gọi tắt là Đề án). Đây là đề án mang tính chiến lược cho môn thể thao đã xuất hiện trên đấu trường quốc tế từ những ngày đầu hội nhập.

Theo đó, bên cạnh việc đề ra những mục tiêu chuyên môn như đứng đầu SEA Games, giành ít nhất 2 HCV ở mỗi kỳ Asiad từ năm 2030 trở đi, ổn định suất chính thức dự Olympic từ năm 2028, Đề án cũng xác định điền kinh là môn thể thao nền tảng, giữ vai trò chủ lực trong hệ thống thể thao quốc gia.

Do đó, thay vì tập trung vào thành tích nhất thời, Đề án hướng đến một tầm nhìn toàn diện, gắn kết chặt chẽ giữa việc nâng cao thể chất cộng đồng với mục tiêu chinh phục các đấu trường quốc tế. Đó là một sự kết hợp hài hòa giữa phát triển phong trào sâu rộng và đầu tư chuyên sâu cho thành tích cao, tạo nên một nền tảng vững chắc và lâu dài.

Đề án có nhiều định hướng mới, nhất là việc đề cao vai trò của cộng đồng, điều mà các giải chạy marathon hiện nay đang làm rất tốt. Cách tiếp cận này được cho là chuyển đổi phù hợp trong bối cảnh điền kinh Việt Nam đang có dấu hiệu sa sút, sau khi từng 3 lần liên tiếp đứng đầu SEA Games 29, 30 và 31.

Tại SEA Games 32, chúng ta không hoàn thành mục tiêu, để đội tuyển điền kinh Thái Lan giành lại vị trí dẫn đầu. Đội tuyển điền kinh cũng không giành được huy chương tại Asiad 19, không có suất tham dự kỳ Olympic Paris 2024. Sau thế hệ vàng của Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh…, những nội dung thế mạnh (chạy cự ly trung bình và dài) vẫn chưa xuất hiện tuyến kế thừa. Chưa kể, hàng chục nội dung thi đấu khác thiếu vận động viên tài năng dù từng có huy chương châu Á ở nhảy cao, nhảy xa.

Tính đến thời điểm này, mỗi năm, chúng ta chỉ tổ chức không quá 2 giải đấu cấp quốc gia, trong khi hệ thống giải vô địch địa phương đã biến mất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong trào thể thao học đường, nơi từng phát hiện những vận động viên tài năng như Nguyễn Duy Bằng (nhảy cao) hay Phạm Đình Khánh Đoan (chạy cự ly trung bình). Vì thế, dù là môn phổ biến, dễ tiếp cận và tập luyện, nhưng điền kinh đỉnh cao của chúng ta vẫn ở chế độ tập trung dài hạn, dùng tiền ngân sách.

Hiện tại, hạ tầng tập luyện của các bộ môn điền kinh thiếu thốn và lạc hậu, trong khi hoạt động quảng bá, vận động tài trợ gần như không có nên rất khó khăn trong việc phát hiện tài năng. Đáng mừng, phong trào chạy bộ và sự nở rộ của hàng chục giải marathon khắp nước gần đây đã chứng minh, nếu có cách tiếp cận phù hợp, công tác điều hành chuyên nghiệp, điền kinh vẫn sẽ thu hút đông đảo số người tham gia. Khi phát triển phong trào sâu rộng, thu hút cộng đồng, điền kinh có thể giải được một phần bài toán tài chính.

Ở một khía cạnh khác, việc khôi phục hoạt động thi đấu điền kinh ở trường học, với nhiều nội dung thi đấu dễ tiếp cận học sinh từ bậc tiểu học cùng ngân sách đầu tư không quá lớn là cách thực hiện Đề án phù hợp nhất. Bên cạnh đó, tính khả thi của Đề án còn phụ thuộc vào sự chủ động và khả năng đổi mới từ cơ quan quản lý.

Dù sao, những người làm thể thao nước nhà vẫn hy vọng, khi Đề án về đích, điền kinh sẽ tiên phong trong việc tạo cảm hứng và cung cấp nhiều bài học quý giá giúp những môn thể thao khác vươn mình.

YẾN PHƯƠNG