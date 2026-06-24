Logistics Việt Nam đối mặt áp lực về an toàn thông tin

Chiều 24-6, trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế về Viễn thông - Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICTCOMM 2026), Hiệp hội Logistics và cảng biển TPHCM (HLA) phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TPHCM (DXCenter) tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số và An toàn thông tin trong ngành Logistics”.

Sự kiện là diễn đàn kết nối các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm thảo luận về xu hướng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong logistics, năng lực ứng phó của doanh nghiệp trước các thách thức an toàn thông tin, cũng như các giải pháp xây dựng hệ sinh thái logistics số an toàn, thông minh và bền vững trong giai đoạn 2026-2030.

Các diễn giả thảo luận về những thách thức an toàn thông tin và giải pháp xây dựng hệ sinh thái logistics

Phát biểu khai mạc, ông Phan Phương Tùng, Giám đốc DxCenter, cho biết, logistics là huyết mạch của nền kinh tế, đang chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của các công nghệ như AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và IoT. Thông qua hội thảo, doanh nghiệp sẽ có thêm góc nhìn thực tiễn về chuyển đổi số, các thách thức an toàn thông tin cũng như tiếp cận các giải pháp mới nhằm xây dựng hạ tầng số an toàn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) giới thiệu nhiều giải pháp số tại khu vực triển lãm

Theo số liệu của Bộ Công thương, chi phí logistics của Việt Nam hiện chiếm khoảng 16%-17% GDP, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu từ 10%-12%. Trong khu vực ASEAN, tỷ lệ này cũng vượt Singapore (8,5%), Malaysia (13%) và Thái Lan (15,5%). Trong khi đó, ngành logistics Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 14-16% mỗi năm với quy mô thị trường lên tới hàng chục tỷ USD. Đây vừa là cơ hội, vừa là động lực để doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu vận hành, giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh.

Bà Đặng Thị Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và cảng biển TPHCM, cho rằng, chuyển đổi số đang trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp logistics nâng cao hiệu quả hoạt động và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường. Tuy nhiên, quá trình số hóa cũng kéo theo nhiều thách thức về an toàn thông tin và an ninh mạng. Bà kỳ vọng, hội thảo sẽ là nơi kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng công nghệ mới, từ đó thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái logistics số an toàn, hiện đại và bền vững cho Việt Nam.

Các diễn giả chia sẻ tham luận

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại hội thảo là thực trạng gia tăng các cuộc tấn công mạng nhằm vào ngành logistics và chuỗi cung ứng. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng Trung tâm An ninh mạng, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), cho biết, cùng với quá trình chuyển đổi số, lĩnh vực logistics đang trở thành mục tiêu hấp dẫn của các nhóm tội phạm mạng, đặc biệt là các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware).

Theo thống kê được công bố, trong quý I-2026 đã ghi nhận 2.122 nạn nhân ransomware xuất hiện trên các trang rò rỉ dữ liệu toàn cầu. Trong đó, 71% số vụ việc liên quan đến 10 nhóm ransomware hoạt động mạnh nhất, riêng nhóm Qilin đã công bố 338 nạn nhân. Đáng chú ý, lĩnh vực vận tải và logistics ghi nhận 87 sự cố, đứng thứ ba trong số các ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Ông Nguyễn Thanh Lâm (QTSC), chia sẻ thực trạng an toàn thông tin ngành logistics

“Những con số này cho thấy rủi ro an ninh mạng không còn là vấn đề riêng của bộ phận công nghệ thông tin mà đã trở thành thách thức trực tiếp đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và sự ổn định của chuỗi cung ứng”, ông Lâm nhận định.

Trước thực trạng đó, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp logistics cần chủ động xây dựng chiến lược bảo mật tổng thể, đầu tư bài bản cho an toàn thông tin ngay từ đầu, bao gồm phân đoạn mạng, kiểm soát chặt quyền truy cập, sao lưu dữ liệu định kỳ, giám sát liên tục tài khoản người dùng, thiết bị đầu cuối và các giao diện lập trình ứng dụng (API).

Bên cạnh đó, việc đánh giá và quản lý rủi ro từ các đối tác thứ ba cũng là giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ tấn công trong chuỗi cung ứng.

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