Phát huy giá trị công nghệ, hiện thực hóa Tầm nhìn Việt Nam 2045

Ngày 14-8, tại TPHCM, Bộ KH-CN phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Tổ chức Năng suất châu Á (APO) tổ chức Diễn đàn Năng suất chất lượng quốc gia năm 2026 với chủ đề "Bứt phá năng suất dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Việt Nam tiến nhanh tới Tầm nhìn 2045".

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu bộ ban ngành, quốc tế tại diễn đàn. QUANG HUY

Tham dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Phó Trưởng ban Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển, Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, ngài Indra Pradana Singawinata, Tổng Thư ký APO; cùng đại diện các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. QUANG HUY

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, sau gần 40 năm đổi mới, tiềm lực nền kinh tế của Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc. Nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận, mô hình tăng trưởng vẫn dựa nhiều vào mở rộng nguồn lực hơn là vào hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trong khi đó, kinh nghiệm của khu vực cho thấy, không quốc gia nào vượt qua được bẫy thu nhập trung bình mà không trải qua một giai đoạn tăng tốc quyết liệt về năng suất. Bản thân năng suất hôm nay cũng đã khác, không còn là làm nhanh hơn cách làm cũ, mà là tạo ra giá trị mới bằng công nghệ, dữ liệu và phương thức quản trị mới, đồng thời phải đạt chuẩn về chất lượng, môi trường thì mới được thị trường chấp nhận.

Trên cơ sở này, Phó Thủ tướng đề nghị diễn đàn tập trung vào 3 định hướng lớn: Thứ nhất, chuyển từ làm theo phong trào sang chuyển đổi sâu về thực chất, đo lường được; lấy chỉ tiêu năng suất làm thước đo điều hành. Thứ hai, KH-CN, ĐMST và chuyển đổi số phải trở thành nguồn tạo ra năng suất mới; chất lượng và tiêu chuẩn phải trở thành tấm hộ chiếu ra thị trường. Thứ ba, phải huy động đồng bộ cả ba lực lượng: doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tư nhân và khu vực công.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan các không gian KHCN tại diễn đàn. QUANG HUY

Từ những định hướng trên, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Bộ KH-CN cần khẩn trương sơ kết việc thực hiện Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KH-CN và ĐMST giai đoạn 2021-2030; trên cơ sở đó nghiên cứu việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch nâng cao năng suất quốc gia cho giai đoạn mới, hoàn thành trong quý III-2026. Kế hoạch mới phải làm rõ các giải pháp thực hiện những chỉ tiêu được đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW; đồng thời bổ sung các nội dung còn thiếu như năng suất dựa trên AI và dữ liệu, năng suất xanh, năng suất khu vực công, tiêu chuẩn số và đo lường số…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan các không gian KHCN tại diễn đàn. QUANG HUY

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, nâng cao năng suất là một hành trình lâu dài. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng tốc. Qua đó, Phó Thủ tướng tin rằng, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, Việt Nam sẽ tạo được bước chuyển mạnh mẽ về năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh, phát huy giá trị công nghệ, hiện thực hóa Tầm nhìn Việt Nam 2045.

Thứ trưởng KH-CN Lê Xuân Định phát biểu khai mạc diễn đàn. QUANG HUY

Trước đó, phát biểu khai mạc, Thứ trưởng KH-CN Lê Xuân Định cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi tăng trưởng nhanh và bền vững. Khi dư địa mở rộng đầu vào ngày càng hạn chế, năng suất phải trở thành nguồn lực chủ yếu của tăng trưởng dài hạn. “Bứt phá năng suất không chỉ là làm ra nhiều hơn mà là tạo ra nhiều giá trị hơn từ cùng một nguồn lực. Năng suất tạo ra hiệu quả; chất lượng tạo dựng niềm tin và khả năng tiếp cận thị trường. Cả 2 phải cùng được nâng lên để doanh nghiệp cạnh tranh bằng giá trị và công nghệ”, Thứ trưởng Lê Xuân Định nói.

Theo Thứ trưởng, KHCN tạo ra năng lực mới; ĐMST chuyển năng lực đó thành giá trị; chuyển đổi số, dữ liệu và AI nâng cao hiệu quả; còn tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng giúp kết quả được tin cậy và được thị trường chấp nhận. Bộ mong muốn các trao đổi tại diễn đàn làm rõ những điểm nghẽn về thể chế, công nghệ, nhân lực và quản trị đang hạn chế tăng trưởng năng suất; đồng thời tìm giải pháp chuyển hóa KHCN, dữ liệu, AI, chuyển đổi xanh và hạ tầng chất lượng thành kết quả năng suất có thể đo lường.

Phó Trưởng ban Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển trình bày tham luận tại diễn đàn. QUANG HUY

Sáng cùng ngày, diễn đàn diễn ra 4 hội thảo chuyên đề: Chính sách KH-CN và ĐMST thúc đẩy năng suất quốc gia; Thúc đẩy năng suất xanh thông qua triển khai mô hình ESG trong tổ chức và doanh nghiệp; Chuyển đổi số để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; ĐMST: động lực tăng trưởng năng suất bền vững cho doanh nghiệp với sự trình bày của các GS.TS, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước.

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