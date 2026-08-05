Đề xuất bổ sung quy định về AI trong xuất bản

Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản tại phiên họp tổ đại biểu (ĐB) Quốc hội sáng 5-8, nhiều ý kiến quan tâm đặc biệt đến vấn đề về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo vệ an ninh tư tưởng, văn hóa trong xuất bản.

ĐB Nguyễn Vũ Trung (TPHCM) đề xuất bổ sung vào dự thảo những quy định xác định nội dung do AI tạo ra để bảo vệ bản quyền và chống giả mạo. ĐB cũng nêu quan điểm yêu cầu các nền tảng nước ngoài (như Amazon, Apple) khi phân phối tại Việt Nam phải có đầu mối liên hệ, bảo vệ bản quyền và xử lý nội dung trái luật theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc điều hành phiên thảo luận tổ. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng quan điểm, ĐB Trần Thị Diệu Thúy (TPHCM) nhận định, luật hiện hành mới chỉ quản lý theo phương thức truyền thống. Trong kỷ nguyên số, rất cần đưa vào dự thảo những quy định về ứng dụng AI và việc sử dụng dữ liệu số để đào tạo AI.

ĐB Trần Thị Diệu Thúy đề nghị đưa định nghĩa và cơ chế quản lý "đường sách" vào luật để tạo hành lang pháp lý cho các địa phương sử dụng không gian công cộng phát triển văn hóa đọc. ĐB đề xuất 4 giải pháp: bổ sung một điều/khoản riêng về nuôi dưỡng văn hóa đọc cho thanh thiếu niên; xây dựng "tiết đọc sách" trong trường học; thiết kế các không gian văn hóa đọc tại địa phương có sự tham gia của các NXB; đầu tư thiết chế thư viện hiện đại từ mầm non đến đại học, chú trọng vùng sâu vùng xa…

ĐB Trần Thị Diệu Thúy (TPHCM) góp ý về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Vũ Trung đề nghị khuyến khích công nghiệp xuất bản, thị trường bản quyền, các doanh nghiệp công nghệ cung cấp giải pháp xuất bản số.

ĐB Nguyễn Vũ Trung phát biểu tại phiên họp tổ ĐB Quốc hội TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

Tán thành cơ chế hậu kiểm nhưng phải chú trọng công tác bảo vệ an ninh tư tưởng, ĐB Nguyễn Phạm Duy Trang (TPHCM) đề nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu, quy định nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực phẩm chất của đội ngũ biên tập viên và lãnh đạo làm công tác xuất bản.

ĐB Nguyễn Phạm Duy Trang (TPHCM) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu bổ sung quy định “cấm xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có nội dung kích động hận thù, kỳ thị, phân biệt đối xử hoặc chia rẽ giữa các vùng miền, địa phương và các cộng đồng dân cư”. Quy định hiện hành chủ yếu điều chỉnh hành vi "phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc" theo nghĩa khái quát, chưa bao quát đầy đủ các hình thức chia rẽ xã hội mới phát sinh.

Việc bổ sung nội dung cấm sẽ tạo cơ sở pháp lý để phòng ngừa, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng hoạt động xuất bản nhằm gieo rắc định kiến, kích động chia rẽ xã hội, qua đó bảo đảm môi trường xuất bản lành mạnh và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

ANH PHƯƠNG