Ngày 14-8, tại Học viện Kỹ thuật mật mã, hội thảo khoa học quốc gia “Trí tuệ nhân tạo cho mật mã và an toàn thông tin” diễn ra với sự tham dự của các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và đại diện cơ quan quản lý.

Hội thảo do Ban Cơ yếu Chính phủ chỉ đạo; Học viện Kỹ thuật mật mã chủ trì; Câu lạc bộ các Khoa - Trường - Viện Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam (FISU Việt Nam) đồng tổ chức, phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tạp chí An toàn thông tin.

Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu khai mạc. Ảnh: LH-BBT

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, nhấn mạnh, các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, có chủ đích, trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tiếp sức cho những nguy cơ mới. Thực tế đó đặt ra yêu cầu xây dựng chiến lược phát triển AI an toàn, tin cậy, gắn với hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa kỹ thuật và bồi dưỡng nhân tài. Đây là nền tảng để Việt Nam chủ động ứng phó các mối đe dọa và từng bước làm chủ công nghệ lõi.

PGS-TS Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LH-BBT

Tại hội thảo, PGS-TS Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, an toàn thông tin trong kỷ nguyên AI không chỉ là bảo vệ hệ thống, dữ liệu mà còn là bảo vệ tính toàn vẹn của không gian thông tin, niềm tin xã hội và khả năng nhận biết thật - giả. Theo PGS-TS Lê Hải Bình, AI tạo sinh có thể sản xuất thông tin giả ngày càng tinh vi, làm gia tăng nguy cơ xói mòn niềm tin và thao túng nhận thức xã hội. Vì vậy, bảo đảm an toàn thông tin cần kết hợp với công nghệ, thể chế, quản trị và truyền thông.

Cùng quan điểm, PGS-TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận định, AI tạo sinh đang làm gia tăng quy mô, tốc độ lan truyền thông tin sai lệch trên không gian mạng. Đây không chỉ là vấn đề của báo chí, truyền thông mà còn liên quan đến an toàn, toàn vẹn dữ liệu trong không gian mạng.

﻿ PGS-TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: LH-BBT

Ở chiều nghiên cứu, TS Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (Bộ KH-CN) phân tích các định hướng lớn của Việt Nam trong phát triển, ứng dụng AI, gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghệ chiến lược; Đại tá, PGS-TS Lương Thế Dũng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã, giới thiệu kết quả nghiên cứu AI trong an toàn thông tin và định hướng phát triển AI phục vụ bảo mật, mật mã quốc gia; Trung tá, TS Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Phát triển phần mềm (Viện Nghiên cứu 486, Bộ Tư lệnh 86) chia sẻ kết quả bước đầu ứng dụng AI phục vụ chuyển đổi số, quản lý, điều hành và bảo đảm an toàn thông tin trong môi trường số của Bộ Quốc phòng...

Hội thảo gồm 6 phiên chuyên đề với hơn 40 báo cáo, tập trung vào phòng, chống thông tin sai lệch; chính sách và quản trị AI an toàn; phát hiện mối đe dọa, ứng phó sự cố an ninh mạng; bảo mật dữ liệu, an ninh hệ thống mạng; bảo mật và mật mã hậu lượng tử; AI an toàn và giáo dục - đào tạo.

LH - BBT