"Kiểm trước, tin sau" thông tin trên mạng xã hội

Mỗi cá nhân cần tự xây dựng phản xạ kiểm chứng thông tin, hướng tới việc trở thành một công dân số có trách nhiệm khi tham gia vào các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới như TikTok, Facebook, YouTube...

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, tại workshop. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Nhằm trang bị kiến thức pháp lý thiết thực và cập nhật cho lực lượng sáng tạo nội dung số, ngày 16-8, Viện Nghiên cứu Phát triển Sáng tạo và Bản quyền Việt Nam (thuộc Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam) tổ chức Workshop “Hành trang pháp lý về sáng tạo và bản quyền cho KOC/KOL năm 2026 trên không gian số”.

Tại chương trình, ông Bùi Nguyên Hùng, Nguyên Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam, cho hay trong bối cảnh nền kinh tế sáng tạo số đang phát triển mạnh mẽ, đội ngũ KOC/KOL, Content Creator và các cá nhân hoạt động trên nền tảng số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quảng cáo, tiếp thị và truyền thông sản phẩm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó là những thách thức pháp lý không nhỏ, đặc biệt khi hàng loạt quy định pháp luật mới có hiệu lực từ năm 2026.

Ông Hùng lưu ý đội ngũ KOC/KOL, Content Creator sử dụng AI, âm nhạc, hình ảnh, video và dữ liệu đúng quy định pháp luật về bản quyền, cùng kỹ năng kiểm tra pháp lý và phòng ngừa rủi ro trước khi nhận quảng bá sản phẩm.

Năm 2026 đánh dấu sự thay đổi lớn trong khung pháp lý liên quan đến hoạt động sáng tạo và quảng cáo trên không gian số. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-4-2026, lần đầu tiên đặt ra những quy định liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại chuyên đề tổng quan pháp luật năm 2026, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát thông tin mạng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát thông tin mạng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Theo ông Thanh, gốc rễ của không gian mạng an toàn nằm ở trách nhiệm của người dùng. Bất kỳ ai đưa thông tin lên mạng xã hội đều có nghĩa vụ cốt lõi là phải minh bạch và rõ ràng về nguồn gốc nội dung.

Để minh chứng cho năng lực quản lý công nghệ, ông chia sẻ các số liệu thực tế về cơ chế hậu kiểm tự động của nền tảng. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, hệ thống AI của TikTok đã chủ động quét và gỡ bỏ hơn 86 triệu tài khoản rác, đồng thời tự động gắn nhãn cảnh báo cho hàng tỷ nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Dù các công cụ AI hậu kiểm tự động phát triển vô cùng mạnh mẽ và có quy mô xử lý khổng lồ, ông Thanh khẳng định chúng vẫn không thể thay thế nhận thức của con người.

Thông điệp cốt lõi được Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam đưa ra là "Kiểm trước tin sau". Giải pháp bền vững nhất chính là việc mỗi cá nhân cần tự xây dựng phản xạ kiểm chứng thông tin, hướng tới việc trở thành một công dân số có trách nhiệm khi tham gia vào các nền tảng xuyên biên giới như TikTok, Facebook, YouTube...

HỒNG ĐÀO