Ngày hội Công nghệ TPHCM – Conviction 2026: Thúc đẩy ứng dụng công nghệ chuỗi khối, AI vào thực tiễn

Ngày 14-8, Ngày hội Công nghệ TPHCM– Conviction 2026 đã được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala (phường An Khánh, TPHCM). Đến dự có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đại diện các bộ, ngành.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Conviction 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đại diện các bộ, ngành... khai mạc sự kiện

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận định thế giới đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó dữ liệu trở thành nguồn lực quan trọng. AI trở thành hạ tầng thông minh, công nghệ chuỗi khối mở ra phương thức mới để xác lập, lưu chuyển và kiểm chứng giá trị trong môi trường số. Việc Conviction 2026 lựa chọn AI và công nghệ chuỗi khối làm hai trụ cột công nghệ chính phù hợp với xu thế phát triển, đồng thời gắn trực tiếp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại sự kiện. “Việt Nam không đứng ngoài xu thế, nhưng cũng không chạy theo xu thế bằng mọi giá. Chúng ta chủ động kiến tạo không gian phát triển mới trên cơ sở pháp luật, năng lực công nghệ và lợi ích quốc gia, khuyến khích đổi mới sáng tạo nhưng phải kiểm soát rủi ro, phát triển thị trường nhưng phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu.

Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực hàng đầu. Mục tiêu đến năm 2030, quy mô kinh tế số phải đạt tối thiểu 30% GDP và nâng lên 50% vào năm 2045. Ở đó, công nghệ chuỗi khối, AI, tài sản số là những công nghệ chiến lược quốc gia. Đây cũng là dư địa tăng trưởng và cũng là phần việc rất lớn mà chúng ta phải cùng nhau biến thành sản phẩm và giá trị mới cho nền kinh tế. Với vị thế là trung tâm kinh tế lớn, TPHCM được kỳ vọng tiếp tục tiên phong thử nghiệm, lan tỏa các mô hình mới để Chính phủ nhân rộng ra cả nước…

Conviction 2026 tập trung vào các phiên hội thảo về chính sách và khung pháp lý về trí tuệ nhân tạo, tài sản số và công nghệ chuỗi khối cho thị trường Việt Nam. Qua đó đại diện các cơ quan liên quan cùng cộng đồng doanh nghiệp đã trao đổi về cơ chế quản lý thị trường tài sản mã hóa, yêu cầu tuân thủ đối với doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Từ đây nhiều đơn vị đề xuất cần sớm hoàn thiện khung pháp lý song song với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm tính minh bạch, an toàn cho công nghệ chuỗi khối, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp và các chủ thể đổi mới sáng tạo tiếp cận những cơ chế phù hợp…

Nối tiếp các ý kiến về chính sách, pháp lý và thị trường tài sản số, ông Nguyễn Phú Dũng, CEO PILA đã đề cập đến một lớp nền tảng có ý nghĩa quyết định đối với AI, tài sản số và nền kinh tế số, là dữ liệu.

Ông Nguyễn Phú Dũng, CEO PILA (bìa trái) trao đổi với các đại biểu trao đổi bên lề sự kiện.

“Việt Nam cần chuyển dần từ tư duy quản lý dữ liệu sang tư duy kiến tạo kinh tế dữ liệu, cần hình thành một cơ chế hợp tác có cấu trúc giữa ba lực lượng: Doanh nghiệp kiến tạo công nghệ, phát triển sản phẩm và hình thành các mô hình kinh doanh thực tế; Viện, trường và cộng đồng nghiên cứu xây dựng kiến trúc tham chiếu, tiêu chuẩn kỹ thuật…; Cơ quan quản lý nhà nước xây dựng hành lang pháp lý, thiết lập cơ chế giám sát và tạo không gian thử nghiệm cho các mô hình mới. Như vậy, dữ liệu mới trở thành đầu vào đáng tin cậy cho AI, trở thành cơ sở định giá tài sản và phê duyệt các quyết định đầu tư”, ông Nguyễn Phú Dũng đề xuất.

Một góc không gian triển lãm tại sự kiện

Một góc không gian triển lãm tại sự kiện.

Theo ông Nguyễn Quý Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thông điện tử TPHCM, với định hướng kết nối chính sách, công nghệ và thị trường, Conviction 2026 hướng tới tạo thêm không gian để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng công nghệ trao đổi về những vấn đề thực tiễn trong quá trình phát triển công nghệ số và tài sản số tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các cơ hội hợp tác và ứng dụng công nghệ mới trong thực tế. Dịp này Hội Truyền thông - Điện tử TPHCM (EIC) và Busan Techno Park đã ký kết biên bản ghi nhớ, đồng thời tổ chức phiên tọa đàm về hành lang số giữa hai thành phố.

Ông Nguyễn Quý Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thông điện tử TPHCM phát biểu tại sự kiện.

Conviction 2026 là diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng đổi mới sáng tạo, tập trung vào những xu hướng, giải pháp và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực chuỗi khối, tài sản số và AI. Sự kiện do Hội Truyền thông - Điện tử TPHCM, Chi hội Blockchain TPHCM (HBA) và Hệ sinh thái Ninety Eight tổ chức, diễn ra trong hai ngày 14 và 15-8-2026.

BÁ TÂN