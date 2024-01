Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê

Thời điểm bị bắt giữ, nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm đang trốn tại khu vực rậm rạp cây cối ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Qua làm việc, Tâm thừa nhận giết nữ nhân viên quán cà phê cướp tài sản.

Ngày 9-1, Công an huyện Hóc Môn cùng các Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đang di lý nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1997, ngụ huyện Củ Chi) từ tỉnh Long An về TPHCM để lấy lời khai phục vụ việc điều tra.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm lúc bị trinh sát bắt giữ. Ảnh: LĐ

Nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, thời điểm trước lúc bị bắt, nghi phạm Tâm đang trốn tại khu vực rậm rạp cây cối ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Khi xác định đúng vị trí Tâm đang lẩn trốn, nhiều trinh sát hình sự đã ập vào khống chế bắt giữ nghi phạm.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm

Qua làm việc, Tâm thừa nhận đã giết nữ nhân viên quán cà phê để cướp xe máy SH. Nghi phạm khai do không có công việc ổn định và thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu tiền, vì thế đã lên kế hoạch đi cướp tài sản. Trưa 6-1, Tâm đi tới quán cà phê trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM); thời điểm này trong tiệm có một mình chị N.T.H.P. (sinh năm 2002) là nhân viên của quán.

Ít phút sau, Tâm vờ nói chuyện để đánh lạc hướng chị P.. Sau khi chị này quay lưng, Tâm dùng hung khí đâm vào người khiến nạn nhân trọng thương.

Công an khám nghiệm hiện trường

Nạn nhân hô hoán tìm cách bỏ chạy thì Tâm dùng hung khí chém. Khi chị P. nằm gục, Tâm lấy chìa khóa xe SH rồi nổ máy rời khỏi quán. Trong lúc di chuyển, Tâm biết công an sẽ lần theo dấu vết của mình nên lái xe chạy về tỉnh Long An.

Tâm dự tính là sẽ bán xe máy rồi bỏ trốn sang bên kia biên giới tỉnh Long An nhưng nhiều đơn vị công an đã có mặt tại khu vực biên giới huyện Đức hòa, Đức Huệ, Thạnh Hóa (Long An) để chốt chặn, vây bắt.

Tâm nghe ngóng nên không dám di chuyển bằng đường lớn và không dám vào nhà dân vì sợ bị phát hiện. Tâm vứt xe và đi bộ qua khu vực rậm rạp cây cối để lẩn trốn. Toàn bộ quá trình di chuyển của Tâm đều được công an lần theo và giám sát chặt chẽ.

Sau khi xác định đúng vị trí của Tâm và đảm bảo an toàn cho người dân, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt ập vào khống chế bắt giữ Tâm vào lúc 10 giờ 38 phút ngày 9-1.

CHÍ THẠCH - TRUNG DŨNG