Long An dẫn đầu cả nước về giải ngân đầu tư công

Ngày 17-9, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, việc giải ngân vốn đầu tư công được tỉnh Long An quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm, với kết quả đạt khá. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân rất thấp so với bình quân của tỉnh.