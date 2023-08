Long An tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI

Trong 2 ngày 17 và 18-8, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đã tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Long An phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Hải đánh giá, kinh tế - xã hội tỉnh Long An những năm qua phát triển nhanh, có sự đóng góp to lớn của lực lượng công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh Long An.

Phó Bí thư Thường trực tỉnh Long An gợi ý một số nhiệm vụ trọng tâm cho tổ chức Công đoàn tỉnh Long An nhiệm kỳ mới, như đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân, viên chức, lao động.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Long An đã thảo luận và thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới với nhiều chỉ tiêu quan trọng, như: Đến hết nhiệm kỳ toàn tỉnh có 400.000 đoàn viên (hiện có trên 280.000); 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên có tổ chức công đoàn; xây dựng 250 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở;...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XI gồm 45 người và Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ gồm 4 người, Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch. Ông Nguyễn Văn Quí tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An khóa XI.