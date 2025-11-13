Lừa bán đất nền, giám đốc một công ty ở Cần Thơ bị bắt

Ngày 13-11, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tây Đô về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Trịnh Thanh Xuân. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cũng đã ban hành quyết định truy tìm người đối với Lê Hoàng Anh (sinh năm 1967, ngụ đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ) để phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, ông Trịnh Thanh Xuân đã chào mời nhiều người mua các lô đất nền tại Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương (thuộc phường Cái Khế, TP Cần Thơ).

Ông Xuân đưa ra thông tin Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tây Đô, do ông làm giám đốc đang hợp tác thi công bờ kè cho Công ty TNHH Nam Long (chủ đầu tư Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương). Sau khi hoàn thành công trình, công ty của Xuân sẽ được quy đổi phần giá trị thi công thành các lô nền và bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2023.

Bằng cách này, ông Xuân đã mời gọi nhiều người ký hợp đồng đặt cọc và chuyển tiền hơn 10 tỷ đồng cho công ty của mình để góp vốn. Đổi lại, ông Xuân cam kết cho bên góp vốn sẽ nhận được đất nền theo thoả thuận.

Thế nhưng, qua xác minh, cơ quan điều tra phát hiện công ty của ông Xuân chưa thực hiện bất kỳ hạng mục nào đã ký kết với Công ty TNHH Nam Long và hai bên cũng đã thanh lý hợp đồng vào tháng 4-2023. Do đó, công ty của Xuân không có cơ sở pháp lý nào để được quy đổi nền như cam kết. Mặc dù biết rõ việc này nhưng ông Xuân vẫn tiếp tục huy động tiền của người dân, thể hiện rõ hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Công an TP Cần Thơ đề nghị các tổ chức, cá nhân đã giao dịch, ký hợp đồng hoặc chuyển tiền cho ông Trịnh Thanh Xuân hoặc Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tây Đô liên hệ điều tra viên Hoàng Văn Sỹ, số điện thoại: 0916 008835 để trình báo và phối hợp giải quyết.

TUẤN QUANG