Tuyên án cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và 2 cựu Thiếu tướng quân đội

Sáng 10-1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên án các bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, hội đồng xét xử quyết định tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (cùng là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Đào Thông Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa trước đây); Hoàng Viết Quang (cựu Thiếu tướng, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng); Nguyễn Duy Cường (cựu Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) cùng phạm tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Các bị cáo: Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (cựu Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á), Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) cùng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (ngoài cùng bên phải) tại phiên tòa

Căn cứ vào tài liệu điều tra, lời khai và xét hỏi công khai tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 4 năm tù; tổng hợp với hình phạt 22 năm 6 tháng tù theo bản án mà Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên hồi tháng 1-2024 là 26 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Đức Vinh 3 năm 6 tháng tù; tổng hợp hình phạt 13 năm 6 tháng tù mà Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên tháng 12-2023 là 17 năm tù. Hội đồng xét xử cũng xử phạt bị cáo Đào Công Thiên 3 năm 6 tháng tù; tổng hợp với mức hình phạt 16 năm 6 tháng tù theo bản án của Tòa án nhân tỉnh Khánh Hòa hồi tháng 1-2024 là 20 năm tù.

Bên cạnh đó, hội đồng xét xử cũng xử phạt bị cáo Võ Tấn Thái 3 năm 6 tháng tù; xử phạt bị cáo Nguyễn Duy Cường 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Hoàng Viết Quang 2 năm 6 tháng tù.

2 cựu thiếu tướng (ngoài cùng bìa trái) và cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, trong vụ án

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị phạt 11 năm tù. Tổng hợp với mức hình phạt 30 năm tù theo bản án của Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên hồi tháng 7-2025 liên quan tới vụ án xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc trước đây và một số địa phương, buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Tòa xử phạt bị cáo Trần Hữu Định 8 năm 6 tháng tù; tổng hợp với mức hình phạt 2 năm tù theo bản án ngày 22-12-2025 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, buộc bị cáo Trần Hữu Định phải chấp hành hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hằng 7 năm 6 tháng tù; tổng hợp với mức hình phạt 4 năm 6 tháng tù theo bản án hồi tháng 7-2025 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, buộc bị cáo Nguyễn Thị Hằng phải chấp hành hình phạt chung là 12 năm tù.

Cơ quan xét xử Quân khu 5 cũng buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt là hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại trong vụ án. Tòa cũng buộc bị cáo Trần Hữu Định nộp số tiền hơn 54,6 tỷ đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

Bản án nêu sẽ tiếp tục kê biên đối với 2.148 bất động sản đứng tên Nguyễn Văn Hậu và cá nhân, công ty có liên quan liên quan.

Theo hồ sơ, quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang, các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62ha đất quốc phòng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (do Nguyễn Văn Hậu làm chủ), gây thiệt hại tài sản nhà nước. Nguyễn Văn Hậu biết rõ chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, chấp thuận đầu tư, cấp phép xây dựng…, nhưng vẫn ký hợp đồng, thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhiều khách hàng và không thực hiện đúng cam kết. Bị cáo Hậu đã ký 983 hợp đồng với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng; trong đó gần 6.000 tỷ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân. Hành vi này của Hậu và đồng phạm bị cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

GIA KHÁNH